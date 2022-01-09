Россия "приставила оружие к голове Украины" и имеет два пути — в США сделали заявление накануне переговоров с Москвой

Россия "приставила оружие к голове Украины" и имеет два пути — в США сделали заявление накануне переговоров с Москвой

США не ожидают какого-либо прорыва от переговоров с Россией.

США будут продолжать предоставлять Украине оборонные военные средства, необходимые для усиления украинской армии. В настоящее время РФ "приставила оружие к голове Украины", а потому Вашингтон не ожидает прорыва от переговоров с Москвой.

Такое заявление сделал в беседе с телеканалом CNN госсекретарь США Энтони Блинкен в канун российско-американских переговоров.

"Мы ясно заявили, что продолжим поддержку Украины путем предоставления ей военного оборудования, чтобы она могла защитить себя", — подчеркнул он.

Блинкен отметил, что "также ясно, что в случае дальнейшей российской агрессии НАТО будет еще больше усиливаться". Кроме того, он добавил, что РФ следует сделать выбор между диалогом и конфронтацией.

"Есть путь диалога и дипломатии, чтобы попытаться решить некоторые из этих разногласий и избежать конфронтации. Другой путь — это конфронтация и серьезные последствия для России, если она возобновит свою агрессию против Украины", — сказал Блинкен.

Комментируя предстоящие переговоры США и РФ, Блинкен сказал, что на фоне большого наращивания военных сил Москвы на границе с Украиной прогресс в диалоге будет трудным.

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"Очень сложно увидеть, что это произойдет, когда идет эскалация, когда Россия держит оружие у головы Украины из 100 000 военнослужащих вблизи ее границ", – сказал Блинкен.

Напомним, 10 января в Брюсселе состоится заседание Комиссии Украина-НАТО. Также 10 января дипломаты США и России проведут в Женеве переговоры по безопасности для обсуждения военной деятельности обеих стран и роста напряженности вокруг Украины.

12 января состоится заседание Совета Россия-НАТО в Брюсселе и 13 января – заседание Постоянного совета ОБСЕ, где будут обсуждаться соответствующие вопросы.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел России опубликовало текст проекта Договора между Россией и США о "гарантиях безопасности", а также Соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств-членов НАТО.

Москва требует от НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс. Россия предлагает США подписаться под тезисом о том, что теперь с Украиной запрещено развивать "двустороннее военное сотрудничество".

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