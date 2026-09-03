Россия привлекает несовершеннолетних и строит ПВО: новые данные о фабрике дронов в Алабуге

Фабрика «Алабуга» / © Bild Russian в Telegram

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Российская Федерация активно расширяет мощности крупнейшей фабрики по производству ударных беспилотников на территории особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане.

По анализу спутниковых снимков, сделанным редакцией BILD, новые производственные площадки, склады и транспортные пути охватывают площадь более 1000 гектаров.

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На предприятии в Елабугском районе массово изготавливают дроны типа «Герань», которыми РФ ежедневно атакует гражданскую и критическую инфраструктуру Украины.

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Масштабы производства и привлечения подростков

По оценкам американского аналитического центра CSIS, объем выпуска беспилотников на этой локации уже достигал более 5500 единиц в месяц. В то же время, украинская военная разведка отмечала, что РФ имела планы выйти на уровень производства до 11 000 ударных БпЛА различных модификаций в месяц.

Из-за острой нехватки кадров для обеспечения таких объемов к сбору смертоносного оружия в центре «Алабуга Политех» активно привлекают несовершеннолетних студентов.

Как Кремль пытается оградить завод от украинских атак

Учитывая угрозу ударов украинских дальнобойных беспилотников, вокруг «Алабуги» разворачивают беспрецедентные меры безопасности:

Вокруг центральных производственных зон возводят два кольца высотных башен. По данным аналитиков Institute for Science and International Security (ISIS), между этими сооружениями могут натягиваться прочные металлические сетки для перехвата ударных БпЛА.

Вокруг территории предприятия дополнительно обустроено несколько позиций систем противовоздушной обороны.

Ранее мы писали о том, что «Алабугу» превращают в крепость: Россия защищает производство «шахедов» от ударов.

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