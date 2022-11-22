"Россия, прочь из Армении!": в Ереване массово протестуют из-за приезда Путина, Лукашенко и Лаврова

Официальные лица из РФ и Беларуси едут на саммит ОДКБ.

В столице Армении проходит митинг против главы Кремля Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые 23 ноября должны принять участие в саммите ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).

На видео с места событий можно увидеть, как сотни людей с желто-голубыми флагами собрались в центре Еревана.

На митинге выкрикивают лозунги, в частности, "Слава Украине! – Героям слава!"; "Россия, прочь из Армении!"

Как сообщают СМИ Армении, часть белорусской делегации и Лавров уже прибыли в столицу.

18 сентября в Ереване потребовали, чтобы Армения вышла из организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее власти Кыргызстана решили отменить обучение войск стран ОДКБ на своей территории.

Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.

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