"Россия, прочь из Армении!": в Ереване массово протестуют из-за приезда Путина, Лукашенко и Лаврова

Официальные лица из РФ и Беларуси едут на саммит ОДКБ.
В столице Армении проходит митинг против главы Кремля Владимира Путина, главы МИД РФ Сергея Лаврова и самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, которые 23 ноября должны принять участие в саммите ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности).
На видео с места событий можно увидеть, как сотни людей с желто-голубыми флагами собрались в центре Еревана.
На митинге выкрикивают лозунги, в частности, "Слава Украине! – Героям слава!"; "Россия, прочь из Армении!"
Как сообщают СМИ Армении, часть белорусской делегации и Лавров уже прибыли в столицу.
18 сентября в Ереване потребовали, чтобы Армения вышла из организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
Ранее власти Кыргызстана решили отменить обучение войск стран ОДКБ на своей территории.
Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ) – это военно-политическая организация, в состав которой входят Россия, Беларусь, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан.
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