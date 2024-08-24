Россия "продает" все государственные шахты в оккупированной Луганской области — ЦНС

Россия обманом планирует вывезти все оборудование из украинских шахт в Луганской области.

Во временно оккупированной Луганской области российские оккупанты проводят процедуру продажи всех государственных шахт так называемым "инвесторам".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Учитывая, что все действия оккупационной администрации недействительны, то после продажи инвесторы "просто вывезут оборудование", а шахты закроют, как это уже было в соседней Донецкой области.

В ЦНС подчеркнули, что враг фактически убил угледобывающую отрасль на временно оккупированных территориях Украины. В частности:

большинство шахт закрыто и ограблено;

в регионе – дефицит шахтеров;

оставшиеся шахтеры не получают заработную плату месяцами.

Кроме того, Центр национального сопротивления призвал сообщать о коллаборантах, чтобы привлечь их к ответственности.

"Анонимность обращений гарантирована", — подчеркивают в сообщении.

Напомним, одно из ведущих мировых медиа, The New York Times, побывало на шахтах компаний Метинвест и ДТЭК и рассказало истории украинских женщин, которые в трудные для страны времена овладевают исторически мужскими профессиями.

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