Россия продолжает бить собственные "ковидные" рекорды: почти 38 тыс. заболевших и более тысячи умерших за сутки

Россия продолжает бить собственные "ковидные" рекорды: почти 38 тыс. заболевших и более тысячи умерших за сутки

Антирекорды по приросту коронавируса в РФ обновляются с 14 октября.

За минувшие сутки в России выявлено 37 678 случаев коронавируса. Зафиксировано 1 075 летальных случаев.

Об этом сообщает телеграмм-канал оперативного штаба Москвы по ситуации с коронавирусом.

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Кроме того, за сутки в России полностью выздоровели 26 077 человек.

Больше всего новых случаев было выявлено в Москве — 7 803, Санкт-Петербурге — 3 360 и Московской области — 2 783.

Всего с начала пандемии в России выявлено 8 205 983 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 229 528 смертей, выздоровели 7 143 137 человек. Россия входит в пятерку стран с самыми высокими показателями заражения и смерти от COVID-19 в мире, уступая США, Индии, Бразилии и Великобритании.

Напомним:

Президент России Владимир Путин объявил нерабочими в стране дни с 30 октября по 7 ноября включительно. Об этом его попросило российское правительство. Причиной стала четвертая волна пандемии коронавирусной инфекции.

Об этом его попросило российское правительство. коронавирусной инфекции. Также в Москве вводятся новые ограничения вследствие роста заболеваемости COVID-19, которые будут действовать с 25 октября 2021 года по 25 февраля 2022 года.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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