Россия продолжает идти под воду: что известно о последствиях и как реагирует Путин

Россию снова топит: кармическую эстафету перехватила Якутия. Затоплены десятки населенных пунктов. Объявлено чрезвычайное положение.

Что там заливает, какие последствия и как россияне сражаются с водой – смотрите в эксклюзиве TSN.ua.

В России снова потоп

Россия снова понемногу идет ко дну. Словом, теперь кармическую эстафету подхватила Якутия, особенно с высоты птичьего полета видно, как сотни домов ушли под воду.

А уже 20 мая глава региона Айсен Николаев подписал указ об объявлении режима чрезвычайного положения регионального уровня, хотя еще 19 мая писал, что вода постепенно спадает. Но что-то пошло не так.

Детали потопа

Произошел потоп из-за подъема воды в реке Лена, там подтопило три населенных пункта. Как сообщают российские пропагандистские издания, по данным МЧС страны-агрессорки, речь идет о деревнях Нерюктяинск 1-й, Нерюктяинск 2-й и Киллах. Там подтоплены 109 участков и более ста жилых домов с населением в 320 человек, из которых 30 детей.

Также читайте На этой неделе США могут объявить о новом пакете помощи Украине – Politico

Также из-за паводков подтопило по меньшей мере четыре участка автодороги "Умнас". Местных жителей эвакуировали. Они находятся в пунктах временного размещения или переехали к родственникам в другие города. В то же время, высшее руководство страны особо заявлений не делало, но какое им дело до жителей Якутска, в принципе удивляться нечему. Да и сам за себя говорит тот факт, что Путин поспешил отправить свои самолеты на спасение иранского президента.

РФ просится на дно

Напомним, что похожая история уже была 5 апреля: в российском городе Орск прорвало дамбу, этот потоп поднял больше шумихи, тогда жителей районов тоже эвакуировали, но потом случился еще один прорыв. Вода добралась до Оренбурга, где тоже затопило несколько районов. В Оренбургской области РФ вводили режим чрезвычайной ситуации. Тогда это наводнение назвали худшим в истории РФ, и оно не удивительно, ведь мало того, что потопило дома, то в Курганской области, которую так пытались уберечь от наводнения, вода затопила старые урановые шахты.

А это, по словам экологов, означает, что радиоактивный раствор попал в реку Тобол, что рано или поздно приведет к росту заболеваний в регионе. В зону затопления в результате наводнения попали старые скважины месторождения "Добровольное", на котором добывает уран одно из предприятий "Росатома".

Такого давно не было

В последний раз такая ситуация в РФ наблюдалась лет 80 назад. И вопрос, почему дамбы не выдержали, никуда не исчезает.

Более того, люди еще и вышли бунтовать, потому что власти безразлично, есть ли им где жить, после того как их дома залило водой. Местные даже записывали видеообращение к Путину.

Но люди не учли, что Путину на всех них плевать. Не его же Кремль идет под воду, а всего дома простых людей.

Но наиболее предусмотрительным оказался мэр затопленного Орска. С него и так мало шкуру не содрали.

Люди под воду, мэр – в Дубае

Но впоследствии выяснилось, что тот на ничку скупил элитную недвижимость в Дубае. Это выяснили расследователи из фонда Навального. Мэр Орска Василий Козупица оказался предусмотрительным и еще месяц назад перевез свою семью на курорт, где заранее купил жилье по меньшей мере полмиллиона долларов. Чем в инстаграмме похвасталась его невестка.

Выйдет ли уехать самому Козупице – вопрос интересный, но к мэру подступает все больше вопросов, как от власти, которая может спустить на него всех собак, так и от разъяренных местных. Итак, что мы имеем: те, кто хотели затопить Херсонщину, взорвав Каховскую ГЭС, теперь тонут сами, и те же, кто терроризирует Украину и мир подрывом Запорожской АЭС и устраивает на атомке провокации, теперь хлебнет радиации вместе с питьевой водой. И, возможно, нам хотелось бы посочувствовать, но уже нет как и чем на третьем году полномасштабной войны.

Горе, которое Россия натворила, а россияне откровенно, а кто молча поддержал, просто возвращается туда, откуда пришло.

Ранее мы говорили, что уровень воды в реках на Урале и юго-западной Сибири России продолжает быстро расти. Это повлекло затопление сотен домов.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.