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Россия продолжает обходить санкции, а США молчат: сенаторы требуют объяснений от Рубио и Бессента
Пауза во введении адресных санкций против российских компаний и банков, помогающих Москве обходить ограничения, длится уже 17 месяцев.
Сенаторы от Демократической партии США Элизабет Уоррен и Крис Кунс обратились к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту с требованием объяснить длительное отсутствие новых санкций против России.
Об этом пишет Reuters, ссылаясь на выписку из соответствующего письма.
Законодатели обратили внимание, что пауза во введении адресных санкций против российских компаний и банков, помогающих Москве обходить ограничения, длится уже 17 месяцев.
По их мнению, такая политика вызывает вопросы, особенно учитывая отсутствие результатов в переговорах по прекращению войны России против Украины, происходящих при посредничестве США.
Последний масштабный пакет американских санкций против России был введен в октябре 2025 года. Тогда Министерство финансов США внесло в санкционный список нефтяные компании «Роснефть», «ЛУКойл» и 34 их дочерних структур.
В Вашингтоне объяснили тогдашние ограничения отсутствием у Москвы «серьезной заинтересованности в мирном процессе».
Уоррен и Кунс считают, что этот шаг не стал началом системного усиления санкционного давления. Сенаторы также отмечают, что Россия продолжает искать способы обхода уже введенных ограничений.
В своем письме законодатели привели слова Бессента. В феврале министр финансов объяснял паузу в новых санкциях стремлением администрации президента США Дональда Трампа поначалу оценить перспективы дипломатического процесса.
Бессент тогда заявлял о желании администрации «посмотреть, куда приведут мирные переговоры».
В мае Рубио признал, что заметного прогресса в урегулировании войны нет, отмечают сенаторы.
Они также обратили внимание на то, что переговорный процесс с Ираном и Кубой не помешал Вашингтону вводить против этих стран новые санкции.
Поэтому законодатели требуют от Рубио и Бессента до 28 августа объяснить, почему администрация США не восстановила регулярное санкционное давление на Россию.
В частности, сенаторы хотят понять, почему Вашингтон не использует дополнительные ограничения в качестве рычажка для усиления давления на Москву, если переговоры фактически зашли в тупик. По их мнению, это необходимо для достижения справедливого мира в Украине.
Ранее сообщалось, что Сенат США подавляющим большинством поддержал законопроект о введении масштабных санкций против России и Ирана.
Мы ранее информировали, что Европейский Союз утвердил новый пакет санкций против России в ответ на недавние массированные атаки по Украине.