Россия продолжает перебрасывать военных в Казахстан: сколько сил задействовано

В составе воздушной группировки задействовано более 70 самолетов Ил-76.
Россия продолжает переброску военных и техники ВДВ в Казахстан.
Об этом информирует Минобороны РФ.
Самолетами военнотранспортной авиации с аэродромов Московской и Ивановской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Загруженные техникой самолеты Ил-76 ночью взлетают с аэродрома Чкаловский. Затем они приземлятся на аэродромы Алматы и Житыген в Казахстане.
В составе воздушной группировки, созданной Минобороны РФ для круглосуточной переброски подразделений и техники российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, задействовано более 70 самолетов Ил-76.
Напомним, подразделения из состава российского "миротворческого контингента" прибыли в Казахстан, где якобы охраняют важные государственные и военные объектов, а также "оказывают содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле".
Ранее в Казахстане продлили комендантский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности.
Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.
Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.
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