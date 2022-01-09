Россия продолжает перебрасывать военных в Казахстан: сколько сил задействовано

В составе воздушной группировки задействовано более 70 самолетов Ил-76.

Россия продолжает переброску военных и техники ВДВ в Казахстан.

Об этом информирует Минобороны РФ.

Самолетами военнотранспортной авиации с аэродромов Московской и Ивановской областей продолжается переброска основных сил российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан. Загруженные техникой самолеты Ил-76 ночью взлетают с аэродрома Чкаловский. Затем они приземлятся на аэродромы Алматы и Житыген в Казахстане.

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В составе воздушной группировки, созданной Минобороны РФ для круглосуточной переброски подразделений и техники российского контингента миротворческих сил ОДКБ в Казахстан, задействовано более 70 самолетов Ил-76.

Напомним, подразделения из состава российского "миротворческого контингента" прибыли в Казахстан, где якобы охраняют важные государственные и военные объектов, а также "оказывают содействия казахстанским силам правопорядка в стабилизации обстановки и возвращения ее в правовое поле".

Ранее в Казахстане продлили комендантский час: граждан просят не подходить близко к окнам ради собственной безопасности.

Напомним, 7 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил, что отдал силовикам приказ открывать огонь на поражение без предупреждения.

Несколько дней подряд в Казахстане продолжаются протесты из-за цены на газ. В некоторых городах полиция жестоко задерживала митингующих. Жесточайшие стычки произошли 5 января, когда в стране начали орудовать мародеры.

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев ввел режим чрезвычайного положения на территории всей страны, а также обратился в ОДКБ с просьбой о военной поддержке. С 6 января в Казахстан от стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОКГБ) стали прибывать миротворческие силы.

Что происходит в Казахстане – читайте в материале ТСН.ua.

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