Россия продолжает планировать полномасштабное вторжение в Украину – генсек НАТО

По словам генсека НАТО, все большее число войск РФ выдвигаются из своих лагерей и готовы к наступлению.

Российская Федерерация продолжает эскалацию конфликта у украинских границ, что свидетельствует о продолжении планирования Россией полномасштабного вторжения.

Об этом сообщил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг по итогам экстренного заседания комиссии НАТО-Украина.

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"Все свидетельствует о том, что Россия продолжает планировать полномасштабное вторжение на Украину. Мы видим военное наращивание. Они пообещали сделать шаг назад, но продолжили наращивание. Мы видим, что все большее число войск выдвигаются из своих лагерей, в боевых формированиях и готовы к удару", – сказал Столтенберг.

Напомним, что из-за обострения ситуации НАТО созывает во вторник, 22 февраля, срочную встречу с представителями Украины. Этому решению предшествовало, что президент РФ Владимир Путин 21 февраля объявил о признании якобы независимости самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Он также подписал соответствующие указы и договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ЛДНР. Кроме того, Путин поручил ввести в ОРДЛО российские войска, которые там находятся еще с 2014 года.

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