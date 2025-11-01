Россия продолжает размахивать ядерной дубиной: каким оружием пугают мир на этот раз

Атомная подводная лодка "Хабаровск" / © скриншот с видео

Российская Федерация продолжает пугать мир своими возможностями применения ядерного оружия. В субботу, 1 ноября, при участии министра обороны РФ Андрея Белоусова была спущена на воду новейшая атомная подводная лодка «Хабаровск», которая будет носителем ядерных торпед «Посейдон».

Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны государства-агрессора, опубликовав видео в официальном Telegram-канале.

Во время пафосной церемонии, которая состоялась на судостроительном заводе производственного объединения «Севмаш» в Северодвинске, российский министр Белоусов назвал это событие «знаковым».

По его словам, подводная лодка «Хабаровск» предназначена для «безопасности морских границ России и защиты ее национальных интересов в различных районах Мирового океана».

Российские пропагандисты пишут, что «Хабаровск» может нести сразу 12 «Посейдонов» — автономных ядерных торпед, способных «поражать цели в любой точке океана».

Ранее российское пропагандистское агентство ТАСС сообщило, что в составе Подводных сил Тихоокеанского флота России планируется сформировать новую дивизию подводных лодок, куда войдут несколько субмарин, среди которых «Хабаровск» и «Белгород». Обе подводные лодки являются носителями ядерных торпед «Посейдон», об испытаниях которых недавно с большим энтузиазмом рассказывал президент России Владимир Путин.

Хозяин Кремля отмечал уникальность «Посейдонов», которые, по его словам, значительно мощнее ядерных ракет «Сармат».

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин также сделал заявление о новой ядерной ракете «Буревестник», назвав ее достижением российской науки.

Испытания двух мощных носителей ядерного оружия — крылатой ракеты «Буревестник» и подводного беспилотника «Посейдон» — аналитики считают четким сигналом Москвы Вашингтону.Демонстрацией своего ядерного арсенала Кремль пытается заставить Соединенны е Штаты сесть за стол переговоров и принять более широкие условия России, которые выходят за рамки войны в Украине.