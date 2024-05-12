Россия продолжает уходить под воду: в одной из областей затоплены сотни домов

Уровень воды в реках на севере области продолжит расти.
В стране-агрессоре РФ из-за паводков в Омской области прорвало дамбу.
Об этом пишут росСМИ.
Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что утром, 11 мая, уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет.
"Угроза затопления населенных пунктов в Теврижском и Тарском районах", – говорится в сообщении.
Впоследствии он добавил, что на севере области сложилась "достаточно непростая ситуация", связанная с весенним паводком.
По данным Объ-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реках на севере области продолжит расти.
"13-15 мая наводнение может прийти в Тарский и Муромцевский районы. Работаем над укреплением насыпей, готовы пункты временного размещения для наших жителей. В настоящее время из зоны затопления в Усть-Ишимском районе эвакуировано более 400 человек. Пострадавших и погибших нет", – добавил он. .
Напомним, после повторного прорыва дамбы в российском городе Орске Оренбургской области, где происходит катастрофическое затопление, прекратил работу нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".