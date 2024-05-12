Россия продолжает уходить под воду: в одной из областей затоплены сотни домов

Уровень воды в реках на севере области продолжит расти.

В стране-агрессоре РФ из-за паводков в Омской области прорвало дамбу.

Об этом пишут росСМИ.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко сообщил, что утром, 11 мая, уровень воды в реках Иртыш, Ишим, Туй растет.

"Угроза затопления населенных пунктов в Теврижском и Тарском районах", – говорится в сообщении.

Впоследствии он добавил, что на севере области сложилась "достаточно непростая ситуация", связанная с весенним паводком.

По данным Объ-Иртышского управления гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды, уровень воды в реках на севере области продолжит расти.

"13-15 мая наводнение может прийти в Тарский и Муромцевский районы. Работаем над укреплением насыпей, готовы пункты временного размещения для наших жителей. В настоящее время из зоны затопления в Усть-Ишимском районе эвакуировано более 400 человек. Пострадавших и погибших нет", – добавил он. .

Омскую область России затопило

Россия продолжает уходить под воду

Напомним, после повторного прорыва дамбы в российском городе Орске Оренбургской области, где происходит катастрофическое затопление, прекратил работу нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез".

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