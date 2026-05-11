Россия продолжает воровать украинское зерно: разоблачена схема

Зерно

Россия и дальше ворует украинское зерно с оккупированных территорий через порты Севастополя и Мариуполя. В конце апреля зафиксировали новые рейсы в Египет, где россияне пытались выдать это зерно за свое, подделывая документы прямо в море.

Об этом сообщил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк в комментарии «Общественному».

Как работает схема РФ

По словам уполномоченного, россияне используют одну и ту же систему манипуляций с документами, чтобы легализовать краденое имущество в международных портах.

«Зерно загружают в закрытых портах оккупированных Мариуполя или Севастополя. В начальных документах фигурируют русские порты (например, Темрюк). Но как только судно выходит в море, декларации магическим образом меняются и конечным пунктом становятся порты Египта (Эль-Дехейла или Александрия)», — заявил Владислав Власюк.

В частности, по этой схеме в Мариуполе загрузились суда Alfa-1 и Irkutsk. Остальное находится под украинскими санкциями и официальным арестом. Еще одно судно, Mikhail Nenachev, транспортировало зерно из Севастополя в Александрию.

Предупреждение для покупателей и последствия

Украинская сторона отмечает, что фальсификация маршрутов не освобождает покупателей от ответственности за сотрудничество с агрессором.

«Изменение документов не меняет реальности: это ворованное зерно, вывезенное из оккупированных Россией территорий Украины. Мы устанавливаем реальные маршруты, несмотря на любые ложные декларации. Египетская сторона должна осознавать, что, покупая такую пшеницу, она становится частью логистической цепи военного преступления РФ», — подчеркнул Владислав Власюк.

По его словам, сейчас вся информация о судах, их владельцах и капитанах передана международным партнерам Украины. Эти данные используют для усиления санкционного давления на «теневой флот», используемый Россией для незаконной торговли.

Ранее стало известно, что порты Израиля принимают суда с грузами, которые Россия незаконно вывозит с оккупированных территорий Украины. В частности, речь идет о похищенном зерне.

Однако израильская компания «Ценципер» отказалась разгружать российский балкер с зерном, незаконно вывезенным с оккупированных территорий Украины. В МИД назвали это положительным шагом и призвали не становиться соучастниками преступления.

Ранее министр МИД Украины Андрей Сибига заявлял, что, несмотря на неоднократные предупреждения, судну ASOMATOS разрешили разгрузить 26,9 тыс. тонн похищенной украинской пшеницы в египетском порту Абу-Кир. Это уже четвертый случай так называемого отмывания российского зерна в портах Египта с апреля.

