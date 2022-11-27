Россия проигрывает в энергетической войне с Западом: экономист-международник привел три признака

Названы три главных фактора, по которым РФ не сможет победить в энергетической войне с Западом.

В начале полномасштабной войны России против Украины ЕС еще был крупнейшим покупателем энергоресурсов РФ, но теперь европейские страны навсегда ушли.

Об этом заявил экономист Фатих Бироль, возглавлявший Международное энергетическое агентство, пишет Bild.

Он также назвал три основных фактора, по которым Россия не сможет победить в энергетической войне с Западом.

Первым фактором, по словам Бироля, статистика: в начале войны 75% экспортного российского газа и 55% экспортной российской нефти получали страны Европы.

"ЕС был крупнейшим покупателем российских энергоресурсов, но теперь он навсегда ушел. Для того чтобы поставлять газ и нефть азиатским странам, России придется потратить десятки лет на строительство новых трубопроводов", — отметил эксперт.

Более того, Россия не сможет переориентировать поставки газа и нефти даже морским путем. Так, танкер с энергоресурсами уходит из России в Европу около пяти дней, а в Азию — от 65 до 75 дней.

Третьей причиной проигрыша России в газовой войне есть технологии.

"Энергетическим гигантам страны-агрессорки понадобится много новейших технологий для разработки геологически сложных месторождений нефти и газа. Тот факт, что большинство западных технологических компаний ушли с российского рынка, усложнит не только увеличение, но даже поддержание прежнего уровня добычи", — добавил эксперт.

Напомним, что в РФ горел крупный нефтеперерабатывающий завод.

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