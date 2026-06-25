РФ просит помощи у Казахстана / © pixabay.com

Реклама

Россия начала переговоры с Казахстаном по поставкам 50 тысяч тонн бензина марки А-92 на фоне сокращения собственного производства горючего после ударов украинских беспилотников по нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам собеседников агентства, Казахстан производит гораздо меньше горючего, чем Россия, поэтому потенциальные объемы поставок вряд ли смогут существенно повлиять на ситуацию на российском рынке.

Реклама

В настоящее время в Казахстане наблюдается профицит бензина. Однако, как отмечают источники Reuters, запланированное техническое обслуживание Атырауского нефтеперерабатывающего завода, которое продлится с 26 июня по 20 июля, приведет к сокращению запасов горючего.

Одним из возможных поставщиков называют казахстанский нефтеперерабатывающий завод Конденсат. Предприятие перерабатывает газовый конденсат с российского завода ТАНЕКО и имеет право на экспорт топлива за границу.

По данным казахстанского аналитического центра по топливу и энергетике, в мае 2026 года завод Конденсат экспортировал в Грузию 15 207 тонн бензина марок АИ-92 и АИ-95.

В то же время Reuters обращает внимание, что принадлежащий компании Татнефть завод ТАНЕКО 12 июня полностью прекратил переработку нефти после атаки беспилотников. Это может отрицательно сказаться на обеспечении сырьем казахстанского предприятия.

Реклама

Один из источников агентства сообщил, что поставки бензина в Россию могут происходить в обмен на российское авиационное топливо. По его словам, в июле Казахстан рискует столкнуться с дефицитом авиакеросина из-за роста спроса, ремонтных работ на Атырауском НПЗ и сокращения импорта из России.

В то же время, министр энергетики Казахстана Эрлан Аккенженов ранее заявлял, что официального запроса от Москвы относительно поставки бензина Астана не получала.

По информации Reuters, остановка нескольких крупных нефтеперерабатывающих заводов в центральных регионах России после атак украинских беспилотников привела к сокращению производства бензина примерно на 25% в годовом исчислении по состоянию на конец июня.

Ранее сообщалось, что Россия намерена полностью перекрыть экспорт казахстанской нефти в Германию, осуществлявшийся северной ветвью нефтепровода «Дружба».

Реклама

Мы ранее информировали, что российская авиакомпания «Азимут» заявила о критической ситуации на рынке авиатоплива в РФ и попросила обратиться в Минэнерго страны для стабилизации ситуации.

Новости партнеров