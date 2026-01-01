Россия обратилась с просьбой к США / © Associated Press

Правительство России обратилось с дипломатической просьбой к Соединенным Штатам прекратить преследование нефтяного танкера, который направлялся в Венесуэлу и продемонстрировал российский флаг, чтобы избежать захвата Береговой охраной США. Неопознанное судно Bella 1 заметили в Карибском море, сейчас оно переплывает Атлантику в направлении северной Европы.

Как сообщает New York Times со ссылкой на собственные источники, запрос от России поступил в Государственный департамент поздно в новогоднюю ночь.

Еще один собеседник издания добавил, что такой запрос от РФ поступил также в Совет внутренней безопасности Белого дома.

Американские войска отслеживали танкер Bella 1 почти две недели. Судно, которое начало свое путешествие из Ирана, направлялось в Венесуэлу, чтобы забрать нефть, когда американские войска попытались остановить его и высадиться на него в Карибском море.

Власти США заявили, что судно не плавало под действительным национальным флагом, что делает его судном без гражданства, которое может быть осмотрено в соответствии с международным правом, и заявили, что имеют ордер на арест. Но экипаж Bella 1 отказался подчиниться этому и отплыл обратно в Атлантику.

С тех пор корабль пытался заявить о защите России, его экипаж нарисовал российский флаг на борту и сообщил по радио береговой охране, что они плывут под российским контролем. Недавно судно Bella 1 появилось в официальном реестре судов России под новым названием «Маринера» с портом приписки Сочи на Черном море.

Белый дом отказался комментировать эту информацию, но американский чиновник, пожелавший остаться анонимным заявил, что администрация Трампа продолжает считать танкер «судном без государства», поскольку он плавал под ложным флагом, когда к нему впервые подошла Береговая охрана.

Издание отмечает, что обеспечение российской защиты может быть маловероятным для танкера Bella 1 согласно международному праву, но дипломатическое вмешательство России может осложнить попытку США захватить танкер.

Дэвид Танненбаум, бывший сотрудник Министерства финансов США по вопросам соблюдения санкций, заявил, что «непонятно», будет ли действительным предоставление судну Россией «регистрации флага на ночь» судну.

Ранее журналист-международник Иван Яковина предположил, что на борту этого странного судна может быть что-то незаконное. Не исключено, оружие от РФ для Венесуэлы.

Напомним, накануне, 31 декабря, пограничная служба Финляндии задержала судно, которое вышло из порта в российском городе Санкт-Петербурге, по подозрению в повреждении подводных кабелей в Балтийском море.