Россия просит жителей трех своих областей не заходить на сайты знакомств: что произошло

В российском МВД дали советы гражданам, которые должны помешать украинским военным собирать разведывательные данные на территории РФ.
МВД России просит жителей Курской, Белгородской и Брянской областей не пользоваться камерами видеонаблюдения и сайтами знакомств, чтобы помешать ВСУ собирать разведданные.
Об этом сообщают российские СМИ.
Российское МВД выпустило памятку по информационной безопасности на территории Белгородской, Курской и Брянской областей. В ней указаны рекомендации поведения в социальных сетях для обычных граждан, для военных и работников силовых структур. В ведомстве ожидают, что эти советы помешают украинским военным собирать разведывательные данные на территории России.
По информации издания "Медуза", жителей трех областей РФ просят отказаться от использования камер видеонаблюдения и сервисов онлайн-знакомств, активно используемых "для легендированного сбора информации".
"Противник массово обнаруживает IP-диапазоны на наших территориях и подключается к незащищенным камерам видеонаблюдения удаленно, просматривая все – от частных дворов до дорог и трасс стратегического значения. В связи с этим, если нет острой необходимости, то камерами видеонаблюдения лучше не пользоваться", – цитирует памятку от МВД одно из российских агентств.
В ведомстве также попросили россиян не публиковать в соцсетях записи с видеорегистраторов и не вести стрим во время поездок по автомагистралям, ведь на них может попасть военная техника.
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Российским военным в приграничных областях рекомендовано не использовать телефоны с большим количеством служебной и личной информации, не открывать ссылки от незнакомых людей, а также удалять из чатов попавших в плен сослуживцев или тех, к чьим телефонам противник получил доступ.
Силовикам и военным указали отключить функцию "Люди рядом" в телеграме, удалить фото и сменить никнеймы, по которым можно вычислить место службы.
"Если в поисковой выдаче ваш номер выходит как записанный у третьих лиц в виде "Леша ФСБ", "Паша Росгвардия", "Миша 123 полк", этот номер нужно изменить, он скомпрометирован", – заявили в российском МВД.
Там также рекомендовали служащим приграничных территорий закрыть персональные данные и убрать все геометки в соцсетях, чтобы украинские силы не могли "обнаружить фактическое местонахождение военных и силовиков".
Напомним, 9 августа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей был введен режим контртеррористической операции.
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