"Россия просто в такой ж*пе": разведка перехватила разговор гражданки РФ

Россиянка подозревает плохое положение страны-агрессора, и что правду населению никто не говорит.

Украинская разведка перехватила телефонный разговор жительницы Белгородской области, где она заявляет о плохом положении России, о котором граждане "просто не знают".

Соответствующая аудиозапись ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.

В телефонном разговоре гражданская жительница Белгородской области предполагает, что положение России не слишком радужное, но правды населению никто не говорит.

"Слышала одну передачу — так сказали, что Россия просто в такой ж*пе, что нам мало не покажется, мы просто не знаем и нам никто не говорит. Все "перелом" говорили, 23-й — "перелом", потом — 24-ый, теперь – 25-ый", – рассказала россиянка.