"Россия просто в такой ж*пе": разведка перехватила разговор гражданки РФ

Россиянка подозревает плохое положение страны-агрессора, и что правду населению никто не говорит.
Украинская разведка перехватила телефонный разговор жительницы Белгородской области, где она заявляет о плохом положении России, о котором граждане "просто не знают".
Соответствующая аудиозапись ГУР Минобороны Украины опубликовало в Сети.
В телефонном разговоре гражданская жительница Белгородской области предполагает, что положение России не слишком радужное, но правды населению никто не говорит.
"Слышала одну передачу — так сказали, что Россия просто в такой ж*пе, что нам мало не покажется, мы просто не знаем и нам никто не говорит. Все "перелом" говорили, 23-й — "перелом", потом — 24-ый, теперь – 25-ый", – рассказала россиянка.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: “Сказали, что россия просто в ж…пе ― мы просто не знаем”
К слову, по оценкам ISW, Россия теряет способность эффективно поддерживать деятельность оборонного сектора и в то же время сохранять экономическую стабильность. Все из-за роста расходов на войну, коррупции, нехватки рабочей силы и других факторов.
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