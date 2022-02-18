Россия проведет обучение с баллистическими ракетами под руководством Путина

Участие в учениях примет и флот.
В России 19 февраля под руководством Владимира Путина проведут обучающие пуски баллистических и крылатых ракет.
Об этом сообщили в российском Минобороны.
"К обучению вовлечены силы и средства Воздушно-космических сил, Южного военного округа, Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Черноморского флотов", — сообщили в ведомстве.
В Минобороны РФ отмечают, что обучение сил стратегическому сдерживанию было спланировано ранее для проверки готовности органов военного управления, боевых расчетов пуска, экипажей боевых кораблей и стратегических ракетоносцев, а также надежности вооружения стратегических ядерных и неядерных сил.
Напомним, в российском Минобороны сообщали, что очередной военный эшелон с техникой подразделений танковой армии ЗВО ( Западного военного округа – Ред. ) отправился в пункт постоянной дислокации после завершения плановых учеб. Отмечается, что перевозка танков и бронированной гусеничной техники осуществляется железнодорожным транспортом на расстояние около тысячи километров.
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