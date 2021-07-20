Россия провела испытания зенитной системы "Прометей", которая "не имеет аналогов в мире"

Россия провела испытания зенитной системы "Прометей", которая "не имеет аналогов в мире"

Система С-500 придет на смену С-400.

Российские военные провели испытательные боевые стрельбы из новейшей зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" по скоростной баллистической цели на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Об этом во вторник, 20 июля, сообщает Минобороны РФ.

"По данным средствам объективного контроля, цель поражена", — отметили в российском военном ведомстве.

Отмечается, что боевые стрельбы, которые были проведены в рамках испытаний, подтвердили заданные тактико-технические характеристики и "высокую надежность российской военной техники ПВО".

"После того, как завершат полный цикл испытаний, по плану оснащения осуществят поставку первой системы С-500 в подмосковное объединение ПВО-ПРО", — добавили в Минобороны РФ.

Кроме того, Россия утверждает, что ЗРС С-500 не имеет аналогов в мире. Эта система предназначена для поражения всего спектра существующих и перспективных средств воздушно-космического нападения вероятного противника во всем диапазоне высот и скоростей.

Напомним:

Накануне в России заявили об успешном испытании корабельной гиперзвуковой ракеты "Циркон".

А новую российскую крылатую ракету с ядерным реактором "Буревестник" испытывали пять раз и во всех случаях испытания потерпели неудачу.

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