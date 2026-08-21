Россия провела ракетные испытания вблизи островов, на которые претендует Япония

Ракетные учения РФ спровоцировали напряжение с Японией / © Associated Press

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Россия провела ракетные учения с участием военно-морских судов и наземной пусковой установки вблизи островов, на которые также претендует Япония. Это усилило недавнюю напряженность между странами.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В четверг, 20 августа, в Тихоокеанском ВМС России заявили, что запуск ракет был осуществлен с атомной подлодки, ракетного крейсера и береговой оборонной системы «Бастион» в районе Южных Курильских островов.

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Согласно отчету, ракеты были выпущены по целям, расположенным на расстоянии более 300 км, и попали по ним. Тихоокеанский флот не указал точного места проведения учений, но Россия разместила батареи береговой обороны «Бастион» на острове Итуруп, известном в Японии как Этафор еще в 2016 году.

Визит Путина на Курилы — что известно

В августе Владимир Путин впервые за время своего президентства посетил Курильские острова. Как только прибыл на Итуруп, президент РФ сразу отправился на рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный».

После рыбзавода российский президент отправился в Южно-Сахалинск и пообщался с местными жителями.

Возмущение Японии

Премьер Японии Санаэ Такаичи назвала визит Путина «совершенно неприемлемым», заявив, что он «оскорбляет чувство японского народа».

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«Этот визит… действующего президента России противоречит последовательной позиции Японии по отношению к Северным территориям», — сказала Такаичи журналистам.

Министр иностранных дел страны Тошимиц Мотеги также раскритиковал визит Путина, заявив, что спорные острова «являются неотъемлемой частью территории Японии как исторически, так и согласно международному праву».

Позже, по данным Министерства иностранных дел Японии, он вызвал российского посла, чтобы выразить «решительный протест» против визита главы РФ.

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