Россия прячет теневой флот с помощью GPS-спуфинга: подробности

Теневый флот России / © Associated Press

Россия применяет технологию подмены координат, известную как GPS-спуфинг, для маскировки перемещения судов своего «теневого флота».

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Главная цель таких манипуляций — обход международных санкций и сокрытие экспорта нефти.

По словам пресс-секретаря ВМС, россияне сначала испытывали и «обкатывали» технологию искажения спутниковых данных в восточной части Черного моря.

Поначалу это преследовало преимущественно военные задачи — ввести в заблуждение Силы обороны Украины. Однако впоследствии эта тактика приобрела четкую экономическую окраску.

Теперь GPS-спуфинг используется в качестве инструмента защиты танкеров и их экипажей от международного преследования за транспортировку подсанкционных энергоресурсов.

Как танкеры оказываются «в лесу»

Суть схемы состоит в фальсификации геолокационных данных. Когда судно включает систему спуфинга, его реальное местонахождение скрывается, а приборы фиксируют координаты в совершенно другом месте.

«Если вы спуфите GPS-координаты, то фактически никто не сможет доказать, что эти суда загружались именно в этом порту. И таким образом они пытаются уйти от ответственности для тех капитанов и для тех судов, которые загружают подсанкционную российскую нефть. Потому что, судя по MarineTraffic, оно (судно — ред.) загружалось где-то в лесу», — объяснил Дмитрий Плетенчук.

Таким образом, юридически доказать факт загрузки нефти в российском порту становится гораздо сложнее.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что из-за ограничений на морской экспорт нефти Россия может потерять не менее 30 млрд долларов годового дохода.

По его словам, благодаря сотрудничеству с партнерами уже остановлена работа около 20% судов российского «теневого флота», однако РФ пытается обходить санкции, расширяя танкерный парк.

Украина передает союзникам новые разведданные для усиления давления, в том числе в отношении судов, капитанов, страховщиков и финансовых схем, которые помогают Кремлю финансировать войну.