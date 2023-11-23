Россия пытается разжечь миграционный кризис на границе с Финляндией: к каким методам прибегли

Страна-террористка Россия нацелена разжечь миграционный кризис на границе с Финляндией. Ее цель – дестабилизировать ситуацию в государстве, которое только присоединилось к НАТО.

Об этом сообщил посол по стратегическим коммуникациям МИД Финляндии Микко Киннунен, пишет Newsweek.

По его словам, Россия хочет "нанести вред" Финляндии. Поэтому страна объявила о закрытии пунктов пропуска на российской границе — на прошлой неделе заявлялось о закрытии четырех из восьми автомобильных пунктов пересечения границы. Произошло это из-за резкого увеличения количества желающих получить убежище.

Власти считают, что такие уловки направлены на вытеснение мигрантов на границу.

В то же время и Норвегия, которая также является членом НАТО и имеет общую границу с РФ, планирует в случае необходимости ограничить пропускную способность своей границы в случае необходимости. Эстония также обвинила РФ в том, что Кремль направляет беженцев в границу без виз и разрешений на жительство.

Институт изучения войны сообщил, что эта "очевидная тактика гибридной войны" на границе напоминает действия России и Беларуси на границе с Польшей в 2021 году и "скорее всего аналогично направлена на дестабилизацию НАТО".

Напомним, что в Австрии российскую агрессию против Украины назвали самой большой опасностью для Европы.

Читайте также: