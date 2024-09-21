Россия пытается узаконить оккупацию Украины через Красный Крест – ISW

Россия использует Международный Комитет Красного Креста (МККК) как инструмент для легитимизации своей оккупации Украины и продвижения пропаганды относительно якобы нарушений прав человека в нашем государстве.

Российские чиновники через взаимодействие с Международным Комитетом Красного Креста пытаются легитимизировать оккупацию Украины и продвинуть нарративы о якобы нарушении прав человека в нашем государстве. МККК функционирует как инструмент пропаганды Кремля в оккупированной Украине.

Об этом говорят аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что в Москве 17 сентября состоялась встреча президентки МККК Мирьяны Сполярич с российскими официальными лицами, в том числе с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, уполномоченной Кремля по правам ребенка Марией Львовой-Беловой, уполномоченной по правам человека Татьяной Москальковой и президентом России. (РЧХ) Павлом Савчуком.

Во время переговоров Сполярич подчеркнула, что государства должны соблюдать международное гуманитарное право, в частности путем предоставления МККК доступа к военнопленным. Она также заявила о необходимости защиты гуманитарных работников после недавней гибели трех сотрудников МККК в результате обстрелов на линии фронта в Донецкой области.

МИД России сообщил, что российская делегация на встрече говорила о возможных нарушениях прав человека в Украине, в частности, об обращении с военнопленными и гражданскими лицами.

"ISW наблюдала за распространенными сообщениями об издевательствах российских сил над украинскими военнопленными и их казнями, а также подробно сообщала о незаконной оккупации Украины Россией, в частности о незаконной депортации украинских гражданских лиц и детей в Россию", — отметили аналитики.

Они обратили внимание, что Россия не полностью открыла свои объекты для военнопленных для инспекторов МККК, тогда как Украина регулярно открывает свой главный лагерь. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец в июле 2024 года сообщал, что большинство украинских военнопленных, вернувшихся домой из российского плена, рассказали, что они не виделись и не общались с представителями МККК, находясь в неволе.

"Кремль, вероятно, пытается использовать участие президента МККК во встрече 17 сентября для легитимизации своей незаконной деятельности в оккупированной Украине. Российские чиновники аналогично использовали встречи с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) для легитимизации оккупации Россией Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и и продвижение ложных нарративов об украинской угрозе для ЗАЭС и Курской атомной электростанции", – отметили в ISW.

Напомним, ранее Министерство иностранных дел Украины обратилось в Организацию Объединенных Наций принять участие в мерах гуманитарного реагирования в Курской области и направило ООН соответствующую ноту.

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