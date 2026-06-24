Россия пытается втянуть Беларусь в войну: прогнется ли Минск под давлением Кремля

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН.ua

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Последние события в Беларуси, в частности развертывание масштабных «мобилизационных учений» и массовый вызов военнообязанных в военкоматы, свидетельствуют об усилении российского давления на Минск. Кремль пытается использовать белорусскую территорию в качестве плацдарма для ударов беспилотников и создания новой зоны напряженности, что вынуждает Украину оперативно укреплять оборонительные рубежи и фортификации на северной границе.

Подробнее — читайте в материале ТСН.ua.

Что известно о «мобилизационных учениях» в Беларуси

В Беларуси начались масштабные «мобилизационные учения», в связи с чем военнообязанных граждан стали массово вызывать в военкоматы. По официальным данным белорусского Минобороны, соответствующие мероприятия стартовали в Гродненской области еще 17 июня.

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Уже с 20 июня к этому процессу присоединился военкомат Ошмянского района, который вызывает мужчин призывного возраста для уточнения личных данных. Эта процедура организована на базе пунктов предварительного сбора, где специалисты обновляют личные данные и вносят необходимые изменения в учетные документы граждан.

В Минобороны Беларуси уточнили, что в целом планируется проверить данные около двух тысяч жителей Ошмянского района. Весь процесс организован поэтапно, а завершить плановые мероприятия намерены к 2 июля.

Россия оказывает давление на Беларусь и пытается втянуть ее в войну против Украины

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Кремль проводит очередную информационную кампанию в рамках когнитивной войны. Как отмечают эксперты, россияне стремятся представить потенциальные удары Украины по законным военным целям на территории Беларуси, обеспечивающим боевые операции РФ, как «эскалацию конфликта» против Минска и так называемого Союзного государства.

Очередное обострение в отношениях вызвал круглый стол 23 июня с участием министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и посла Беларуси Юрия Селиверстова. Глава российского МИД резко отреагировал на требование президента Владимира Зеленского демонтировать четыре российских ретранслятора в Гомельской и Брестской областях, которые враг использует для точного наведения дронов-камикадзе на логистику и железную дорогу западных областей Украины.

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Лавров назвал предупреждение Украины о возможных ударах по этим станциям «попыткой втянуть Беларусь в войну» и пригрозил вовлечением армии РФ в соответствии с договором о безопасности. Однако белорусский дипломат не поддержал риторику Москвы, что совпадает с июньским заявлением Лукашенко о нежелании отправлять свои войска на фронт.

Несмотря на заявления Кремля об эскалации, эксперты подчеркивают, что белорусские ретрансляторы являются законной военной целью для Украины. Минск с 2022 года предоставляет РФ свое воздушное пространство и базы, поэтому уничтожение вражеского оборудования на территории союзника является чисто оборонительным шагом.

В Кремле оказывают давление на Беларусь / © Associated Press

В то же время аналитики ISW отмечают, что Москва оказывает давление на Беларусь не только с целью запугивания. Из-за острого дефицита собственных солдат Кремль стремится использовать белорусские человеческие и учебные ресурсы, чтобы в перспективе юридически заставить граждан Беларуси воевать в составе российской армии.

Кроме того, Кремль может попытаться применить договор о коллективной безопасности Союзного государства стран ОДКБ, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.

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Кремль рассматривает возможность открытия второго фронта

Москва пытается получить доступ к территории Беларуси для реализации новых военных планов в отношении Украины, пишет зарубежное издание The Wall Street Journal. Как отмечают авторы статьи, для этого РФ в начале этого года усилила давление на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

В связи с замедлением наступления на Донбассе Москва ищет возможности для создания новых очагов напряженности. По данным американских и европейских чиновников, Кремль планирует использовать территорию Беларуси для регулярных атак беспилотников, расширения зоны боевых действий в направлении запада Украины и отвлечения украинских резервов с других направлений.

Кроме того, Беларусь нужна России в качестве плацдарма для гибридных провокаций против НАТО, чтобы проверить реакцию Альянса и подорвать поддержку Украины. В частности, речь идет об угрозе систематических нарушений воздушного пространства соседних стран, подобных прошлогодним инцидентам с российскими дронами в Польше.

Главным инструментом давления на Минск остается его финансовая зависимость от РФ. Бывшие сотрудники спецслужб отмечают, что экономические рычаги активно используются в ходе переговоров. По информации источников The Wall Street Journal, ключевую роль в этом процессе играет российский посол Борис Грызлов, который контактирует напрямую с Лукашенко, шантажируя белорусские власти прекращением финансовых дотаций.

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Какая ситуация на границе с Беларусью

Как сообщает пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко, на данный момент не зафиксировано обстрелов с территории Беларуси или формирования ударной группировки, готовой к вторжению в Украину, передают Новини.Live.

В ГПСУ отмечают, что Минск содействует российским атакам беспилотников, предоставляя свою территорию для размещения ретрансляторов и специального оборудования, которое увеличивает радиус действия и мощность сигнала вражеских дронов.

В ГПСУ заявляют, что на данный момент не зафиксировано обстрелов с территории Беларуси или формирования ударной группировки

По словам Андрея Демченко, российские военные намеренно направляют свои ударные беспилотники вдоль общей границы или непосредственно через воздушное пространство Беларуси. Враг рассчитывает, что это затруднит работу украинской противовоздушной обороны и позволит дронам прорываться дальше вглубь страны.

Как отметил представитель ГПСУ, чаще всего после таких маневров российские БпЛА входят в воздушное пространство Украины на стыке Киевской и Житомирской областей, откуда продолжают движение в направлении западных регионов.

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Демченко отметил, что, со своей стороны, украинская армия тщательно контролирует обстановку внутри соседнего государства и принимает меры по укреплению пограничных рубежей.

В настоящее время на северных границах активно возводятся новые оборонительные и фортификационные сооружения, а также укрепляются минно-взрывные заграждения.

Вступит ли Беларусь в войну против Украины

Командир бригады беспилотных систем «Ахиллес» Юрий Федоренко в эфире 24 канала заявил, что, вероятно, Беларусь вступит в войну против Украины.

Он отметил, что Александр Лукашенко фактически загнал свой народ в тупик, из-за чего белорусским гражданам придется идти на смерть. По мнению Федоренко, Кремль ужесточает шантаж Минска, поскольку заинтересован в создании нового фронта на севере для отвлечения украинских резервов.

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«И если белорусский народ склонит голову, как это сделал российский, и будут идти на бойню просто умирать, и если белорусский народ позволит развалить Беларусь, мы вынуждены будем как государство бить по объектам инфраструктуры, по объектам НПЗ, по объектам военного назначения, а это на десятилетия отбросит Беларусь назад», — отметил Федоренко.

Напомним, ранее белорусская оппозиция передала Украине тревожный доклад о подготовке Беларуси к войне.

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