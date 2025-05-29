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Россия расплатилась за иранские дроны слитками золота весом несколько тонн
Документ был подписан между иранским производственным предприятием и особой экономической зоной «Алабуга» в Татарстане.
Иранская компания Sahara Thunder получила от России оплату за ударные беспилотники Shahed-136 в виде золотых слитков.
Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на вашингтонскую исследовательскую группу C4ADS, которая получила доступ к контракту между сторонами.
Документ был подписан между иранским производственным предприятием и особой экономической зоной «Алабуга» в Татарстане, где осуществлялась сборка дронов.
Согласно обнародованной информации, в оформленной вручную форме, датированной 16 марта 2023 года, речь идет о поставке 1 788 402,2 грамма (почти 1,8 тонны) золота по цене 58,32 доллара за грамм.
Кроме того, в другом договоре от 5 апреля 2023 года фигурирует еще одна партия — 2 067 795,9 грамма золота (более двух тонн), также предназначенная для иранской стороны. Однако подробности этой сделки пока остаются неизвестными.
Как отмечают аналитики C4ADS, использование золота позволило обойти ограничения, связанные с финансовыми операциями в долларах США, которые могли быть заблокированы или затруднены санкциями американского Минфина. Кроме того, расчеты в драгоценных металлах обеспечивают повышенную анонимность участников сделки.
Впрочем, «Алабуга» оплачивала поставки не только золотом.
В докладе упоминается случай, когда российская сторона перевела средства в дирхамах Объединенных Арабских Эмиратов на счет в дубайском банке.
Напомним, Россия начала применять для ударов по украинским городам ударные беспилотники типа Shahed с двумя новыми боевыми частями комбинированного типа. Они наносят большие разрушения объектам военной и гражданской инфраструктуры Украины.