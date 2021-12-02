Россия расположила на спорных островах возле Японии ракетный комплекс "Бастион"

Ракеты "Яхонт" способны поражать корабли на расстоянии 300 километров.

Расчеты берегового ракетного комплекса "Бастион" Тихоокеанского флота Российской Федерации заступили на дежурство на одном из островов Курильской гряды недалеко от Японии. После Второй мировой войны несколько островов считаются спорными территориями между Москвой и Токио.

Об этом сообщили в четверг, 2 декабря, в пресс-службе Министерства обороны РФ.

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Технику, личный состав и средства доставили большие десантные корабли на остров Матуа в центральной части Курильской гряды.

В комплекс "Бастион" входят сверхзвуковые самонаводящиеся противокорабельные крылатые ракеты "Яхонт", которые способны поражать современные боевые корабли класса "крейсер" на дистанции до 300 км, а также четыре самоходные пусковые установки с двумя ракетами на каждой, боевая машина управления и четыре транспортно-зарядные машины

Ракетные комплексы будут нести круглосуточное дежурство, контролируя прилегающую акваторию Тихого океана и проливы.

Япония оспаривает принадлежность некоторых островов Курильской гряды, отошедших к СССР после Второй мировой войны, настаивая на их возвращении.

Напомним, ранее новый премьер Японии Фумио Кисида заявил, что планирует вернуть южные Курилы, которые Россия считает своими.

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