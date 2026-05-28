ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Мир
Количество просмотров
16
Время на прочтение
2 мин

Россия распродает акции «Аэрофлота» из-за катастрофы с бюджетом

Намерения продать часть акций «Аэрофлота» свидетельствуют о серьезных финансовых трудностях российской экономики.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Комментарии
Самолет «Аэрофлота»

Самолет «Аэрофлота» / © gettyimages.com

Российские власти приступили к подготовке к продаже почти 24% акций авиакомпании «Аэрофлот». По оценкам, сделка может обернуться значительными финансовыми потерями для бюджета РФ из-за падения стоимости ценных бумаг.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Федеральное агентство по управлению госимуществом РФ уже приступило к подготовке к продаже 23,76% акций «Аэрофлота» и объявило конкурс по отбору организатора будущего соглашения.

Посредник должен провести оценку рыночной стоимости пакета и предложить механизм их реализации.

Ожидается, что после продажи российское государство сохранит контроль над компанией, однако ее доля сократится с 73,8% до 50%.

В Службе внешней разведки Украины подчеркивают, что такое соглашение свидетельствует о серьезных финансовых затруднениях российской экономики, поскольку пакет акций придется продавать со значительными потерями.

В 2020 году Министерство финансов РФ выкупило эти акции за средства Фонда национального благосостояния по цене 0,84 доллара за бумагу. В настоящее время их рыночная стоимость снизилась примерно до 0,66 доллара.

При таких условиях продажи более 944 млн акций могут принести России около 170 млн долларов убытков.

Также отмечается, что из-за международных санкций гражданская авиация РФ переживает глубокий кризис. Российские авиакомпании сталкиваются с дефицитом запчастей, стремительным старением самолетов и ростом затрат на техническое обслуживание.

На этом фоне инвестиционная привлекательность «Аэрофлота» существенно снизилась.

Эксперты предполагают, что основными покупателями пакета акций могут стать государственные банки РФ, связанные с Кремлем бизнес-группы или отдельные инвесторы из Азии и Ближнего Востока.

В разведке считают, что это демонстрирует существенно ограниченные возможности Москвы по привлечению международного капитала.

Ранее сообщалось, что Россия столкнулась с стремительным ростом дефицита бюджета на фоне падения доходов от нефти и газа.

Мы ранее информировали, что в результате войны в Иране Россия ежедневно получает от экспорта энергоносителей около полумиллиарда долларов, что позволяет агрессору покупать тысячи беспилотников для продолжения войны.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie