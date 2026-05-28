Россия распродает акции «Аэрофлота» из-за катастрофы с бюджетом

Самолет «Аэрофлота» / © gettyimages.com

Реклама

Российские власти приступили к подготовке к продаже почти 24% акций авиакомпании «Аэрофлот». По оценкам, сделка может обернуться значительными финансовыми потерями для бюджета РФ из-за падения стоимости ценных бумаг.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

Федеральное агентство по управлению госимуществом РФ уже приступило к подготовке к продаже 23,76% акций «Аэрофлота» и объявило конкурс по отбору организатора будущего соглашения.

Реклама

Посредник должен провести оценку рыночной стоимости пакета и предложить механизм их реализации.

Ожидается, что после продажи российское государство сохранит контроль над компанией, однако ее доля сократится с 73,8% до 50%.

В Службе внешней разведки Украины подчеркивают, что такое соглашение свидетельствует о серьезных финансовых затруднениях российской экономики, поскольку пакет акций придется продавать со значительными потерями.

В 2020 году Министерство финансов РФ выкупило эти акции за средства Фонда национального благосостояния по цене 0,84 доллара за бумагу. В настоящее время их рыночная стоимость снизилась примерно до 0,66 доллара.

Реклама

При таких условиях продажи более 944 млн акций могут принести России около 170 млн долларов убытков.

Также отмечается, что из-за международных санкций гражданская авиация РФ переживает глубокий кризис. Российские авиакомпании сталкиваются с дефицитом запчастей, стремительным старением самолетов и ростом затрат на техническое обслуживание.

На этом фоне инвестиционная привлекательность «Аэрофлота» существенно снизилась.

Эксперты предполагают, что основными покупателями пакета акций могут стать государственные банки РФ, связанные с Кремлем бизнес-группы или отдельные инвесторы из Азии и Ближнего Востока.

Реклама

В разведке считают, что это демонстрирует существенно ограниченные возможности Москвы по привлечению международного капитала.

Ранее сообщалось, что Россия столкнулась с стремительным ростом дефицита бюджета на фоне падения доходов от нефти и газа.

Мы ранее информировали, что в результате войны в Иране Россия ежедневно получает от экспорта энергоносителей около полумиллиарда долларов, что позволяет агрессору покупать тысячи беспилотников для продолжения войны.

Новости партнеров