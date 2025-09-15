ТСН в социальных сетях

Мир
654
Россия расширила военные учения "Запад-2025" на еще одну область: что известно

Российский Балтийский флот провел обучение за пределами Белоруссии.

Руслана Сивак
Российские военные учения

Российские военные учения / © Associated Press

В рамках совместных российско-белорусских учений «Запад-2025» Балтийский флот РФ провел тренировки в Калининградской области.

Об этом сообщило российское министерство обороны.

Согласно официальному заявлению, во время второго этапа учений морские пехотинцы отрабатывали бой с десантом условного противника, используя стрелковое оружие и бронетранспортеры БТР-82А.

Кроме того, для имитации обороны побережья российские военные привлекли ракетно-артиллерийский комплекс «Бережок», якобы уничтожив морской беспилотник. Над Баренцевым морем также четыре часа патрулировали сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3.

Минобороны РФ и Белоруссии заявляли, что 15 сентября один из этапов учений «Запад-2025» пройдет на 227 общевойсковом полигоне в Минской области. Также они сообщали, что учения должны проходить только на полигонах в Беларуси или в ее восточных регионах.

Напомним, на территории Беларуси проходят российско-белорусские военные учения «Запад-2025». Отмечается, что во время учений враг может отработать применение ядерного оружия и «Орешника».

РФ заявила об успешном испытании гиперзвуковой ракеты «Циркон» во время военных учений «Запад-2025».

Также ранее сообщалось, что во время проведения военных учений «Запад-2025» российская армия развернула в Калининградском эксклаве ракетные комплексы «Искандер», способные выпускать баллистические и крылатые ракеты класса «земля-земля».

В ночь на 12 сентября Польша полностью закрыла свою границу с Беларусью на фоне совместных российско-белорусских военных учений «Запад-2025». В Москве говорят, мол, удивлены таким решением Варшавы.

654
