Россия расширяет географию войны: что Кремль готовит Украине и НАТО на зиму

Президент России Владимир Путин и война против Украины / © ТСН

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Западные опасения по поводу возможных кулуарных договоренностей президента США Дональда Трампа с Кремлем совпадают с подготовкой России к новой эскалации. Эксперты предупреждают, что зимний период обещает стать особо сложным испытанием.

Об этом рассказал руководитель Центра общественной аналитики «Вежа» Валерий Клочок, сообщает «24 Канал».

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Западные медиа пишут об опасениях европейских политиков, что Трамп может договариваться с Москвой относительно Украины без учета позиции Европы. По мнению Клочко, американский президент стремится изменить ситуацию с безопасностью, а Россия пытается использовать это в собственных интересах.

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Аналитик отметил, что подобные сообщения появлялись еще в 2025 году. В то же время, по его словам, Россия уже готовится к дальнейшей эскалации, последствия которой особенно ощутимы могут стать зимой.

Клочок отметил, что США остаются членом НАТО и продолжают сотрудничать с европейскими странами. Поэтому, по его мнению, во второй каденции Трампа не стоит ожидать выхода Соединенных Штатов из Альянса, ведь американское законодательство не позволяет президенту единолично принять такое решение. В то же время, эксперт не прогнозирует и усиления американской помощи европейским государствам.

РФ готова к эскалации в НАТО и к продолжению войны в Украине

Аналитик считает, что вторая каденция Трампа уже вынудила Европу пересмотреть подходы к собственной безопасности. Однако это еще не означает полную переориентацию европейских стран или осознание необходимости существенного увеличения оборонных расходов. По мнению Клочко, европейские политики пока продолжают откладывать реагирование на потенциальные угрозы.

«Но потому, что Россия готова к эскалации в странах НАТО и к продолжению войны в Украине, это может означать не очень много приятных сценариев для нас. Владимир Зеленский уже высказывал определенные сомнения в предоставлении помощи от европейцев на зимний период», — отметил эксперт.

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Клочок отметил, что в настоящее время партнеры Украины пытаются достичь договоренностей по завершению войны. Европейские государства при этом исходят из собственных интересов, равно как и Трамп, однако видение сторон относительно возможного завершения войны отличается. Несмотря на заявления американского президента, конкретного прогресса в переговорах ему пока добиться не удалось.

По оценкам аналитика, России сейчас важно добиться того, чтобы Запад усилил давление на Украину. В то же время в Европе до сих пор нет единой позиции, которая могла бы этому противостоять. Это, в частности, проявляется в вопросе санкций: единогласия по ограничениям до сих пор нет, а условия нового «адского» пакета санкций, который планируют представить осенью, остаются неизвестными.

К чему готовится Россия?

Клочок считает нынешнюю ситуацию сложной и особенно опасной, учитывая приближение зимы и информацию о накоплении Россией баллистических ракет. В то же время он подчеркнул, что Украина также доставляет российской стороне значительные проблемы.

«Из-за того, что россияне не могут опередить нас технологически, они попытаются расширить зону боевых действий. Сегодня можно констатировать, что Россия это уже делает», — акцентировал аналитик.

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В качестве примера он привел случай, когда Военно-воздушные силы Испании сбили дрон в воздушном пространстве Румынии. Клочок также напомнил о предыдущих случаях пересечения ракетами и беспилотниками воздушного пространства Польши и стран Балтии.

«Россия расширяет зону боевых действий и так провоцирует Европу на определенные шаги. Это все может привести к тому, что мы получим соглашение о прекращении огня без заключения мирного соглашения», — предположил эксперт.

Он добавил, что такое решение может оказаться неприятным, однако в нынешних политических условиях оно, вероятно, станет наиболее приемлемым вариантом.

Напомним, в ГУР Минобороны Украины заявили, что Россия не планирует прекращать огонь или вести переговоры до конца года, поскольку стремится захватить Донетчину и Луганщину. Зимой враг планирует массированные атаки на критическую инфраструктуру: энергосистему, отопление, водоснабжение, логистику, газодобычу и ОПК. Для ударов по линиям электропередач РФ разработала специальные дроны, а с помощью космической разведки целенаправленно изучает уязвимые объекты по всей Украине.

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