Россия рассматривает возможность задержки выплаты зарплат военных

Минобороны РФ / © Минобороны России

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Минобороны РФ планирует перенести выплату зарплат за декабрь в январе на фоне роста дефицита бюджета. Если решение будет принято, новые правила начнут действовать с 2026 года. В то же время они не будут касаться военнослужащих, воюющих против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно проекту приказа Минобороны РФ, начиная с декабря 2026 года зарплаты за последний месяц года будут выплачиваться в январе следующего года. Ранее правила потребовали завершать декабрьские выплаты до конца текущего года. Подобная практика существовала еще при Советском Союзе.

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Предполагается, что средства за декабрь будут поступать военнослужащим в период с 11 по 21 января. Исключение сделают для российских военных, участвующих в войне против Украины: они по-прежнему будут получать декабрьские выплаты до 25 декабря.

В Минобороны РФ не предоставили оперативный ответ на запрос Bloomberg по поводу запланированных изменений.

Дефицит бюджета России растет

Перенос выплат может помочь российским властям управлять бюджетными потоками, переместив значительную часть расходов на следующий финансовый период. Декабрь обычно является одним из месяцев с наибольшими государственными расходами, существенно возросшими из-за войны войны.

На пятом году полномасштабной войны против Украины планы Москвы по сокращению бюджетного дефицита оказались под угрозой из-за дальнейшей эскалации конфликта. Предыдущие попытки достичь договоренностей об урегулировании при поддержке США не принесли результата.

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По ожиданиям, государственные расходы России в 2026 году превысят первоначальный план примерно на 10% и достигнут 48,5 трлн рублей (602 млрд долларов).

Годовой дефицит бюджета прогнозируют на уровне 7,3 трлн. рублей, или 3,2% ВВП. Для сравнения, в сентябре он составил около 2,2% ВВП.

Превышение запланированных расходов связано, прежде всего, с увеличением расходов на войну. Последние бюджетные планы России также подразумевают значительные военные расходы в течение следующих лет, что свидетельствует о готовности президента РФ Владимира Путина к длительному противостоянию.

Россия не планирует существенно сокращать военные расходы

По прогнозам российских властей, военные расходы будут снижаться лишь незначительными темпами. В 2028 году они должны составить 16,6 трлн рублей, а в 2029-м — 16,3 трлн рублей.

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В то же время на 2027 год ожидают рекордные расходы на уровне 17,1 трлн рублей.

Согласно пояснительной записке к проекту бюджета, выплаты личному составу составят от 9% до 10,4% общих расходов федерального бюджета на национальную оборону в течение следующих трех лет.

В сентябре Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил РФ до 2 441 630 человек, в том числе до 1 550 500 военнослужащих. С 2022 года утвержденная численность военного персонала России выросла более чем на полмиллиона человек.

Напомним, за первые девять месяцев года расходы федерального бюджета России увеличились на 14,5% — до 34,8 трлн рублей.

Ранее тоже говорилось, что рост расходов на войну против Украины и сокращение доходов усиливают бюджетный дефицит РФ.

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