Россия разместила в Беларуси ракетную бригаду с "Орешником": что известно ГУР

Ракетный комплекс «Орешник» и президент России Владимир Путин / © ТСН

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На территории Республики Беларусь зафиксировано присутствие подразделений 101-й ракетной бригады Вооруженных сил России, оснащенных комплексами «Орешник». В разведке прокомментировали уровень непосредственной военной угрозы для Украины из этого направления.

Об этом рассказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Олег Иващенко, сообщает Укринформ.

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Начальник ГУР подчеркнул, что сейчас нет признаков подготовки Беларуси к непосредственному вовлечению в войну против Украины. Уровень военной угрозы с белорусского направления оценивается как низкий.

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«Однако нас беспокоит предоставление Беларусью разрешения на размещение на своей территории ретрансляторов радиосигналов, нацеленных на российские ударные БПЛА типа Shahed на украинские гражданские объекты и критическую инфраструктуру. Также отмечаем размещение на территории Беларуси подразделений 101-й ракетной бригады ВС РФ, на вооружении которой находится ракетный комплекс средней дальности «Орешник», — рассказал Иващенко.

Он также отметил, что в случае если Минск не давал разрешения на размещение соответствующих российских средств и подразделений, это может свидетельствовать о потере Беларусью контроля над деятельностью России на своей территории.

Напомним, в мае «Сообщество железнодорожников Беларуси» информировало, что элементы ракетного комплекса «Орешник» в Беларуси разместили на территории бывшей авиабазы «Кричев-6», замаскировав под «логистический центр». В период с 20 по 29 декабря 2025 года туда прибыл большой военный эшелон со станции «Капустин Яр» в России через станцию «Кричев I», которая находится ближе всего к этому объекту.

Отметим, в августе стало известно, что в Гомельской области Беларуси, у границы с Украиной, продолжается строительство нового военного полигона и железнодорожной ветви с платформой для разгрузки техники вместимостью до 60 вагонов. Новые работы дополняют масштабное строительство военной базы, которое началось в 2023 году и, вероятно, предназначено для 37-й десантно-штурмовой бригады.

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