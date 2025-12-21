Владимир Путин с военным руководством страны-агрессора / © Associated Press

Россия решила отменить военные соглашения с 11 западными странами, включая Румынию и Польшу, тем самым демонстрируя существенное изменение в оборонных отношениях Москвы со странами НАТО.

Об этом пишет румынское издание Digi24 со ссылкой на сообщения российских пропагандистских СМИ.

Сообщается, что премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ, которым поручает Министерству обороны разорвать ряд военных соглашений с 11 западными странами. Документ обнародован на официальном портале нормативных актов правительства России.

В издании отметили, что соглашение от 28 марта 1994 года между Румынией и Россией не представляло собой оборонный пакт, а общую основу для военного сотрудничества, которая была специфической для внешней политики государств бывшего коммунистического блока, пытавшихся приблизиться к НАТО. Это военное соглашение подписали тогдашние президенты обеих стран Ион Илиеску и Борис Ельцин.

Указ российского премьер-министра предусматривает отмену еще нескольких двусторонних оборонных соглашений, в частности соглашения между Министерством обороны России и Министерством обороны Германии, подписанного в Москве 13 апреля 1993 года, и аналогичного соглашения с Министерством национальной обороны Польши от 7 июля 1993 года.

Также это касается соглашения о сотрудничестве с Норвегией, подписанного 15 декабря 1995 года.

Среди других расторгнутых соглашений — Дания (8 сентября 1994 года), Великобритания (18 марта 1997 года), Нидерланды (18 июня 1997 года), Хорватия (18 декабря 1998 года), Бельгия (19 декабря 2001 года) и Чешская Республика (16 апреля 2002 года), что отражает значительное сокращение официального оборонного сотрудничества между Россией и западными союзниками, отмечает ТАСС.

Также Москва разорвала соглашение с Болгарией, которое действовало дольше всего. Еще в 1992 году с этой страной в Кремле подписали Договор о дружбе и сотрудничестве, который заложил основу для двусторонних отношений. Этот договор, в частности, позволил обеим странам осуществлять совместные проекты в оборонном секторе.

По сообщению болгарской прессы, нынешними прекращениями военных действий Москва сигнализирует об отходе от давних рамок военного сотрудничества с Болгарией и другими перечисленными странами НАТО.

В начале декабря Москва также отменила военные соглашения, подписанные с Португалией, Францией и Канадой. Три соглашения, подписанные между 1989 и 2000 годами, больше не имеют стратегического значения, утверждали тогда российские власти. Соглашения были подписаны в период улучшения отношений между Россией и Западом после распада Советского Союза в 1991 году.

Это решение сигнализирует об углублении раскола между Россией и Западом, поскольку война в Украине продолжается уже четвертый год, а геополитическая напряженность продолжает обостряться.

Напомним, во время прямой линии 19 декабря президент России Владимир Путин назвал условия, при которых со стороны Москвы не будет никаких новых «спецопераций», а также сделал заявление о нападении на Европу