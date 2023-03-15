Россия разрабатывает биологическое оружие: в Госдепе США раскрыли пропагандистские намерения россиян

В Государственном департаменте США заявили, что Россия создает наступательное биологическое оружие, обвиняя в этом Украину.

Россия продолжает распространять фейки о "биолабораториях в Украине". В Госдепе США убеждены, что эта ситуация ясно показывает, как РФ обвиняет других в том, что делает сама.

Об этом сказал спикер Госдепа США Нед Прайс.

По его словам, Кремль на протяжении многих лет распространяет фейки о "биолабораториях в Украине", чтобы вызвать недоверие к мирным международным усилиям и учреждениям здравоохранения, противодействующим биологическим угрозам.

Прайс подчеркнул, что российская дезинформационная кампания о "лабораториях биологического оружия в Украине" является одной из многих неудачных попыток оправдать свою безосновательную войну в Украине.

В Госдепе говорят, что Россия прибегает к разным способам распространения таких фейков: власти страны, пропагандистские СМИ, веб-сайты, связанные с российской разведкой, а также использование так называемых "экспертов", проплаченных Кремлем.

"Эти структуры работают вместе, чтобы постоянно вкидывать в информационную среду дезинформационные нарративы, создавая иллюзию множественности перекликающихся между собой голосов", — считают в Госдепе США.

Однако Прайс подчеркнул, что Россия не впервые обвиняет других в том, что она сама делает, и "недавнее заявление РФ о биологическом оружии, связанное с Украиной, не исключение".

"Соединенные Штаты оценивают, что Россия продолжает поддерживать наступательную программу биологического оружия, нарушая свои обязательства по Конвенции о запрете биологического оружия", — добавил представитель Госдепа США.

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