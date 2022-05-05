Россия разработала четкий план вторжения в Молдову и готова атаковать: СМИ назвали вероятную дату

Россия разработала четкий план вторжения в Молдову и готова атаковать: СМИ назвали вероятную дату

Россия в ближайшее время готова атаковать Молдову. Вероятной датой вторжения в страну называют 9 мая.

Для этого, по данным контрразведки, Россия разработала четкий план нападения, а поводом станет признание Россией независимости Приднестровья.

Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на источники в контрразведке.

Отмечается, что вероятный успех русской армии приведет к открытию второго фронта на юго-западном направлении.

"Открытие второго фронта имеет стратегическое значение, ведь он будет стягивать человеческие резервы и технику Вооруженных сил Украины. Более того, в контрразведке заявили, что присутствие российских войск в этом регионе будет дестабилизировать политическую ситуацию на Балканах", – сообщают собеседники изданию.

Следует отметить, по данным Генштаба ВСУ, в так называемом Приднестровском регионе Республики Молдова обстановка остается сложной. Россия продолжает создавать провокации.

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Заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российские солдаты, находящиеся сейчас в Приднестровском регионе Молдовы, приведены в полную боевую готовность. По ее словам, возможны все сценарии, и Украина к ним готовится.

Ранее в ГУР Минобороны сообщили, что Россия специально нагнетает ситуацию в Приднестровье, чтобы использовать ее как психологическую атаку против Украины. Из-за отсутствия заметных успехов в так называемой "специальной операции" оккупационное командование пытается создавать зоны нестабильности вблизи украинской границы, чтобы рассеять и отвлекать силы украинской армии.

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