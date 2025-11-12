Россия может развалить НАТО изнутри

Немецкий военный историк, полковник Армин Вагнер считает, что Россия может развалить НАТО изнутри, проведя ограниченную военную операцию против одной из балтийских стран. Для этого ей хватит двух сухопутных бригад.

Об этом военный аналитик сказал в интервью Deutsche Welle.

По его словам, агрессия России против НАТО может быть в виде «укола иглой», который будет нанесен в наиболее уязвимое место. При этом ограниченная военная операция будет сопровождаться информационным воздействием на граждан в странах-союзниках.

В этом контексте полковник Вагнер вспомнил книгу немецкого политолога Карло Масала, в которой описано, как Россия молниеносно захватывает эстонский город Нарва, стоящий прямо на границе с РФ и где значительная часть населения имеет этнически русское происхождение.

В описанном в книге сценарии для такой операции будет достаточно двух армейских бригад (от 6 до 10 тысяч бойцов), поэтому ее можно реализовать без ущерба для усилий РФ на фронте в Украине.

Целью такого вторжения в Эстонию будет попытка спровоцировать раскол внутри НАТО, раздувая настроения сопротивления стран западной и южной Европы от прямого конфликта с Россией из-за незначительного «пограничного спора» на другой стороне континента.

Военный историк напомнил, что такая ситуация в Европе уже была во время вторжения Гитлера в Польшу, когда во Франции появлялись антивоенные плакаты «Зачем умирать за Данциг?».

Напомним, недавно президент Зеленский предупредил, что кремлевский диктатор Владимир Путин может напасть на другую европейскую страну еще до окончания войны в Украине, поскольку находится в тупиковой ситуации без реальных успехов на поле боя.