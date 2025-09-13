Россия развернула комплексы "Искандер" возле границы с Польшей

Искандер / © Сайт Минобороны Белоруси

Во время проведения военных учений "Запад-2025" российская армия развернула в Калининградском эксклаве ракетные комплексы «Искандер», способные выпускать баллистические и крылатые ракеты класса «земля-земля».

Об этом сообщает украинский мониторинговый проект "Милитарный«.

«Судя по видео, россияне развернули две пусковые установки ОТРК „Искандер“ и нацелили баллистические ракеты в сторону Польши — в направлении Варшавы и Люблина», — говорится в сообщении.

Во время российско-белорусских учений «Запад-2025», которые стартовали 12 сентября и продлятся до 16 сентября, российская армия развернула в Калининградском эксклаве ракетные комплексы «Искандер». Они способны запускать баллистические и крылатые ракеты класса «земля-земля». Учения проходят на полигонах в России и Беларуси, а также в Балтийском и Баренцевом морях и над их воздушным пространством.

По данным белорусского оппозиционного издания "Наша нива«, учения „Запад-2025“ предусматривают отработку российскими и белорусскими войсками маневров по Сувальскому коридору. Хотя официально это объясняется необходимостью защитить Калининградскую область, эксперты издания видят в этих действиях угрозу для Польши и Литвы и попытку изоляции Балтийских стран от НАТО.

По данным участников сообщества «КиберБорошно», местом съемки видео является автодорога E28, соединяющая Минск с Берлином. Конкретно съемка состоялась к северу от населенного пункта Кудрявцево в Калининградской области, примерно в 35 километрах от границы с Польшей.

ОТРК «Искандер» в Калининградской области Россия размещала еще с 2007 года, но сначала только временно. Постоянное базирование началось с 2018 года после перевооружения 152-й ракетной бригады, отмечает «Милитарный». Тогда министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объяснял это «деструктивными действиями НАТО». После полномасштабного вторжения России в 2022 году, по информации экспертов, НАТО разработало план для быстрой нейтрализации российского анклава.

Напомним, ранее мы писали о том, что экипажи российских самолетов МиГ-31 с авиационным комплексом «Кинжал» выполнили полет над нейтральными водами Баренцева моряв рамках стратегических военных учений «Запад-2025».