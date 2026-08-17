Россия развернула секретные базы вблизи границ НАТО: что заявили в Альянсе

НАТО – Россия

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В НАТО заявили, что внимательно следят за военной деятельностью России, в частности, за ее возможностями наносить дальнобойные удары и применять беспилотники. Так, в Альянсе отреагировали на сообщения о сети российских баз, с которых потенциально могут запускать ударные дроны в направлении территории стран НАТО.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на должностного лица в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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"НАТО внимательно следит за военной деятельностью России, включая ее возможности дальнобойных ударов и использования беспилотников", - заявил собеседник агентства.

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По его словам, у Альянса необходимы планы, силы и инструменты для сдерживания агрессии и защиты от потенциальных угроз.

В НАТО также отметили, что усиливают оборону на восточном фланге и регулярно отрабатывают способность быстро наращивать сухопутные силы в этом регионе.

Кроме того, Североатлантический союз расширяет возможности противодействия беспилотникам. Чиновник напомнил об инициативе NATO Drone Edge, объявленной союзниками на саммите в Анкаре в 2026 году.

В ее рамках страны НАТО планируют в течение пяти лет инвестировать около $40 млрд в средства борьбы с дронами, а к концу 2027 года – в пять раз увеличить количество подготовленных операторов беспилотников в своих вооруженных силах.

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"Союзники продолжают укреплять устойчивость и совершенствовать инструменты, которые есть в нашем распоряжении, гарантируя, что Альянс будет оставаться готовым сдерживать и защищать каждого союзника", - отметил чиновник.

Что известно о возможных секретных базах РФ

Ранее The Telegraph сообщила, что Россия создала сеть секретных баз с площадками для запуска дальнобойных ударных беспилотников.

В рамках своего расследования издание заявило, что обнаружило 10 таких объектов с недавно обустроенными пусковыми площадками для современных российских дронов.

По данным The Telegraph, часть этих баз уже используются для ударов по Украине. Их расположение ближе к украинской границе позволяет России проводить масштабные атаки большим количеством беспилотников.

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В то же время, издание считает, что эти объекты могут представлять и долгосрочную угрозу для стран НАТО, поскольку часть территории Альянса потенциально находится в пределах досягаемости российских дальнобойных дронов.

Аналитики, которые цитирует The Telegraph, обратили внимание и на быстрое развитие российских технологий производства беспилотников. В случае прямого конфликта такие системы могут быть использованы против европейских стран.

В частности, по оценке издания, расположение некоторых из обнаруженных баз позволяет российским ударным беспилотникам обладать достаточной дальностью для потенциального удара по Варшаве.

Также напомним, что Россия усилила военно-морское присутствие в Балтийском море, опрокинув туда два корабля Северного флота.

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