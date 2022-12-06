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Россия развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины: кто подогревает агрессивные настроения

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
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1370
Время на прочтение
2 мин
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Россия развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины: кто подогревает агрессивные настроения

Фото: Associated Press

Прокремлевские видеоматериалы сети RT, которая в начале 2022 прекратила свою деятельность в США, были представлены на платформе Rumble.

Кремль развернул операции по дезинформации против Украины, чтобы фальсифицировать преступления российских кафиров для американской и российской аудиторий. Цель – ослабить поддержку Украины со стороны США. Кремль сделал ставку на консервативных политиков США и медиа-союзников.

Об этом пишет агентство The Guardian.

Прокремлевские видеоматериалы сети RT, которая в начале 2022 прекратила свою деятельность в США, были представлены на Rumble. Это популярная среди консерваторов платформа обмена видео. Американские журналисты отмечают, что эта социальная сеть в прошлом году получила значительное финансирование от компании венчурного капитала, основанная недавно избранным сенатором-республиканцем от Огайо Дж. Д. Венсом и поддержанная миллиардером Питером Тилем.

Помощь США является одним из приоритетов Вашингтона

С начала полномасштабного вторжения России США активно помогают Украине выстоять против захватчиков. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и борьба с COVID-19 – главные приоритеты Вашингтона.

Отметим, что издание Reuters со ссылкой на Госдеп проинформировало, что США выделили Украине 53 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов со стороны России. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

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Дата публикации
Просмотры
1370
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