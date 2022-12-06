Россия развернула в США мощную кампанию по дезинформации против Украины: кто подогревает агрессивные настроения

Прокремлевские видеоматериалы сети RT, которая в начале 2022 прекратила свою деятельность в США, были представлены на платформе Rumble.

Кремль развернул операции по дезинформации против Украины, чтобы фальсифицировать преступления российских кафиров для американской и российской аудиторий. Цель – ослабить поддержку Украины со стороны США. Кремль сделал ставку на консервативных политиков США и медиа-союзников.

Об этом пишет агентство The Guardian.

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Как информирует издание, продвигают ложную информацию ведущие деятели американской правой среды: от отрицателя Холокоста и сторонника превосходства белой расы Ника Фуэнтеса до бывшего советника Трампа Стива Беннона, а еще телеведущего Fox News Такера Карлсона. Что касается более политического направления – это члены Палаты представителей Республиканской фракции свободы, такие как Пол Госар, Марджори Тейлор Грин и Скотт Перри, которые в мае вместе с 54 другими членами Республиканской партии проголосовали против пакета помощи Украине на сумму 40 миллиардов долларов, а также высказали другие беспокойство по поводу войны.

Прокремлевские видеоматериалы сети RT, которая в начале 2022 прекратила свою деятельность в США, были представлены на Rumble. Это популярная среди консерваторов платформа обмена видео. Американские журналисты отмечают, что эта социальная сеть в прошлом году получила значительное финансирование от компании венчурного капитала, основанная недавно избранным сенатором-республиканцем от Огайо Дж. Д. Венсом и поддержанная миллиардером Питером Тилем.

Помощь США является одним из приоритетов Вашингтона

С начала полномасштабного вторжения России США активно помогают Украине выстоять против захватчиков. Так, недавно президент США Джо Байден заявил, что помощь Украине и борьба с COVID-19 – главные приоритеты Вашингтона.

Отметим, что издание Reuters со ссылкой на Госдеп проинформировало, что США выделили Украине 53 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры после ракетных обстрелов со стороны России. Пакет помощи будет включать распределительные трансформаторы, автоматические выключатели, ограничители перенапряжения и другое оборудование.

Война – тема номер один: как США помогают Украине - Добрянский

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