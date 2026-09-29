Россия резко наращивает расходы на войну: в 2027 году оборонный бюджет достигнет рекорда — Reuters

Экономика России / © ТСН

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Россия планирует существенно увеличить расходы на оборону в 2027 году. На военные нужды Москва хочет направить 17,1 трлн рублей – примерно на 27% больше, чем предполагалось ранее.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на правительственные документы.

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Первоначально российские власти планировали заложить на оборону в 2027 году 13,5 трлн рублей. Теперь сумму увеличили до 17,1 трлн рублей или примерно 202,6 млрд долларов. Это станет самым большим показателем с начала полномасштабной войны против Украины.

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В течение следующих трех лет Россия планирует потратить на оборону около 50 трлн рублей.

В 2026 году правительство планировало направить на эти нужды 12,1 трлн рублей, однако фактические расходы засекречены. Кроме того, часть военных расходов может проходить по другим статьям бюджета.

Дефицит бюджета растет

На фоне увеличения расходов российское правительство вдвое ухудшило прогноз бюджетного дефицита на 2026 год — с 1,6% до 3,2% ВВП.

Общие бюджетные расходы в этом году должны вырасти на 13,2% – до 48,6 трлн рублей, или 20,9% ВВП.

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Правительство РФ должно представить проект бюджета в парламент до 1 октября. Ранее Москва также объявила о планах повысить налоги в 2027 году, чтобы профинансировать растущий дефицит.

В частности, новый налог на сверхприбыли для компаний, работающих в сфере добычи металлов и полезных ископаемых, должен приносить бюджету около 200 млрд. рублей ежегодно.

Россия будет больше занимать и расходовать резервы

В 2026 году правительство планирует увеличить чистые заимствования на 26% – до 5 трлн рублей. Еще 459 миллиардов рублей Москва желает взять из ликвидной части Фонда государственного благосостояния для покрытия дефицита.

Одновременно власти ухудшили прогноз доходов от нефти и газа – с 8,9 трлн до 7,6 трлн рублей.

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В 2027 году государственный долг России, по прогнозам, вырастет с 19,9% до 21,7% ВВП, превысив уровень в 20%, который сами власти считают безопасным.

Общий объем заимствований в следующем году планируют увеличить сразу на 43% – до 7,7 трлн рублей.

Россия повышает налоги из-за роста военных расходов

Напомним, на фоне увеличения расходов на войну и дефицита бюджета российские власти готовят новое повышение налогов для граждан и бизнеса. Изменения должны войти в бюджетный пакет на 2027-2029 годы.

В частности, Минфин предлагает увеличить налог на пассивные доходы — проценты по банковским вкладам, дивиденды, операции с ценными бумагами и продажу имущества. Ставки, которые сейчас составляют 13-15%, хотят расширить до 13-22%.

По оценке российского Минфина, изменения могут затронуть около 4 млн граждан. Участников войны против Украины от такого повышения планируют уволить.

Война в Украине - что происходит на фронте

Россия готовится усилить давление на фронте. По словам командующего Сил беспилотных систем Роберта Бровди («Мадяра»), в октябре-декабре РФ может мобилизовать еще около 300 тысяч человек и направить их, прежде всего, на захват остального Донбасса. Он также заявил, что увеличение российских войск украинские силы фиксируют уже в сентябре.

В то же время, контрнаступление ВСУ на Лиманском направлении продолжается. На юге, по данным ISW, сохраняется риск, что российские войска попытаются использовать высохшее Каховское водохранилище для продвижения в направлении Запорожья.

В Сумской области РФ заявляла о захвате Марина, однако 8-й десантно-штурмовой корпус ВСУ это опроверг и сообщил, что населенный пункт остается под украинским контролем.

На севере Харьковской области российские инфильтрационные группы пытаются обходить украинские позиции через промежутки между ними. Кроме того, оккупанты перемещают точки запуска FPV-дронов ближе к «серой зоне», чтобы увеличить дальность ударов по украинскому тылу.

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