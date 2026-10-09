Экспорт нефти из РФ / © ТСН

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В сентябре морские поставки российских нефтепродуктов выросли до самого высокого уровня за последние три месяца.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Общий объем морского экспорта нефтепродуктов в сентябре составил около 1,17 млн баррелей в сутки. По информации Vortexa, сокращение поставок дизельного топлива было излишне компенсировано ростом экспорта мазута и нефтехимического сырья.

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Поставки нефтехимического сырья увеличились на 35% — до 363 тыс. баррелей в сутки. В то же время, экспорт из балтийских портов вырос почти наполовину.

Объем поставок бензина и компонентов для его смешивания составлял около 19 тыс. баррелей в сутки.

Экспорт мазута за месяц вырос на 6% — примерно до 613 тыс. баррелей в сутки. Это самый высокий показатель с апреля. Почти 80% всех грузов пришлось на балтийские порты.

В то же время, экспорт сырья для нефтеперерабатывающих предприятий, в частности вакуумного газойля, увеличился примерно до 32 тыс. баррелей в сутки.

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Поставки дизельного топлива и газойля сократились до 144 тыс. баррелей в сутки. Это самый низкий месячный показатель более десяти лет.

Россия ограничивает экспорт дизтоплива, пытаясь пополнить внутренние запасы после украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

Российские СМИ сообщают, что кремлевские чиновники могут разрешить отдельным производителям возобновить экспорт уже в этом месяце.

Такое решение, по их данным, может быть принято, чтобы не допустить чрезмерного накопления запасов.

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В прошлом месяце Россия выплатила нефтяным компаниям самые большие за четыре года субсидии. Таким образом власти пытаются стимулировать поставки автомобильного горючего на внутренний рынок на фоне длительных атак беспилотников.

Ранее сообщалось, что Южная Корея стала одним из самых крупных поставщиков нефтепродуктов в Россию на фоне проблем российской нефтепереработки после украинских ударов.

Мы ранее информировали, что Вашингтон пока не готов сказать, накажет ли крупнейших покупателей российской нефти новыми пошлинами.

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