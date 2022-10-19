Проигрыш России и возможный ядерный удар: оппозиционер предположил, что Путин может обсуждать на Совбезе

Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко считает, что 19 октября глава Кремля Владимир Путин будет обсуждать с участниками Совбеза вопросы дальнейших действий на фоне неудач и сокрушительных поражений в Украине.

Такое предположение Игорь Яковенко высказал 24 каналу.

Он отметил, что прогнозировать такие вещи сложно, поскольку влияет очень много факторов. Но всем уже очевидно, что Путин проиграет.

"Россия проигрывает войну. С треском проигрывает. Вопросов, конечно, много. Вопрос в сроках этого проигрыша. И потому будут решаться какие-то вопросы, связанные с тем, как либо не проиграть, либо оформить этот проигрыш как победу ", – сказал он .

Кроме этого, по мнению журналиста, могут обсуждаться вопросы вероятного применения ядерного оружия. Впрочем, в настоящее время основной ставкой России является массированная бомбардировка, ракетные обстрелы и атаки дронами Украины.

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Когда закончится война

По оценкам военных и экспертов, сроки окончания войны разные. Одни говорят о конце 2022 года. Кое-кто говорит, что активные боевые действия будут проходить еще зимой. Между тем, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил о том, что решающие события произойдут в 2023 году.

С прогнозом Залужного соглашается руководитель главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов. По его предположениям, война закончится в конце весны 2023-го. Завершится она выходом ВСУ на границы 1991 года. Относительно дополнительных планов Буданов рассказал о дальнейших репарациях, которые должен выплачивать Кремль.

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