"Россия сама себя уже ликвидировала": Невзоров о распаде государства-агрессора

Это произойдет даже в случае, если все пойдет по путинскому сценарию.
Распад русской Федерации является неизбежным. Она уже себя ликвидировала.
Такое мнение ТСН озвучил российский оппозиционер Александр Невзоров.
"Если даже дело пойдет по самому худшему и самому кровавому из сценариев, по путинскому сценарию, и каким-то образом зло будет торжествовать, распад России все равно неизбежен. Потому что оно уже, как государство, на данный момент себя ликвидировало", – сказал он.
Ранее начальник штаба РДК Александр на псевдо "Фортуна" сказал, что теория о распаде России из-за внутренних споров достаточно утопична.
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