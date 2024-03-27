"Россия сама себя уже ликвидировала": Невзоров о распаде государства-агрессора

Это произойдет даже в случае, если все пойдет по путинскому сценарию.

Распад русской Федерации является неизбежным. Она уже себя ликвидировала.

Такое мнение ТСН озвучил российский оппозиционер Александр Невзоров.

"Если даже дело пойдет по самому худшему и самому кровавому из сценариев, по путинскому сценарию, и каким-то образом зло будет торжествовать, распад России все равно неизбежен. Потому что оно уже, как государство, на данный момент себя ликвидировало", – сказал он.

Ранее начальник штаба РДК Александр на псевдо "Фортуна" сказал, что теория о распаде России из-за внутренних споров достаточно утопична.

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