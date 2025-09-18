Россия "щупает" Запад: в Третьей штурмовой сказали, каким будет следующий этап войны

Максим Жорин / © ТСН.ua

Российские войска могут перейти к следующему этапу агрессии и наносить удары по заводам по изготовлению оружия на территории стран-НАТО.

Такое мнение высказал заместитель командира Третьего армейского корпуса Максим Жорин.

«Если реакция Запада на все эти „случайные дроны“ и дальше будет столь слабой, скоро россияне перейдут к следующему этапу — будут х***рить заводы по изготовлению оружия и пункты передачи оружия на их территории», — говорит Жорин.

По его мнению, россияне не случайно отправляют дроны в Польшу, Румынию или страны Балтии. Таким образом, они «прощупывают» реакцию НАТО.

«Наш враг не делает такие вещи просто так. Это пробные „акции“, в которых прощупывается реакция. Поскольку она абсолютно никакая, это сигнал для РФ, что можно работать дальше. Все равно никто там не собирается их останавливать», — подытожил военный.

Ранее сообщалось, что 10 сентября два беспилотника нарушили воздушное пространство Литвы.

Также во время массированной атаки по Украине в ночь на 10 сентября российские дроны впервые целенаправленно залетели в Польшу.

Кроме того, в Латвии 18 сентября обнаружили обломок российского дрона.