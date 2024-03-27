Россия сделала бы в Европе то, что делает в Украине — разведка Чехии

Странам Европы нужно быть готовыми к новым рискам.

Ситуация с безопасностью в мире является самой серьезной из времен Второй мировой войны, а одной из причин является агрессивное поведение России.

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Об этом заявил глава чешской Службы информации и безопасности Михал Куделка, информирует České noviny.

"То, что российские солдаты делают в Украине или палестинские террористы в Израиле, они бы сделали и здесь без жалости", — сказал он.

Куделко заявил, что странам нужно быть готовыми к новым рискам.

Он отметил, что гражданам Чехии не следует воспринимать войну в Украине и на Ближнем Востоке как далекое и незначительное.

"Агрессивная Российская Федерация представляет большую угрозу для демократических стран Европы, в частности для Чехии", — сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Чехия передаст украинским воинам вдвое больше снарядов, чем было объявлено сначала.

Кроме того, мы ранее информировали, что Шмигаль озвучил термин, когда Украина получит достаточное количество снарядов.

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