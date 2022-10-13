Россия шантажирует ООН: грозится выйти из "зернового соглашения" в случае невыполнения требований

Государство-агрессор направило письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложило перечень претензий по выполнению так называемого "зернового соглашения".
Постоянный представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил о возможности выхода Москвы из соглашения о разблокировании украинских портов в Черном море для экспорта зерна. Действие "зернового соглашения" завершается в ноябре и нуждается в продлении.
Об этом российский дипломат сообщил в интервью Reuters.
По его словам, Москва направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором изложила список претензий.
Обсуждение этих требований должно пройти в воскресенье, 16 октября, во время встречи представителей ООН с российской стороной в Москве в воскресенье.
Гатилов намекнул о возможности выхода России из этого соглашения, если к претензиям не прислушаются. О содержании этих требований можно лишь догадываться, поскольку конкретный список дипломат РФ не озвучил и копии письма агентству не предоставил.
"Если мы увидим, что с российской стороны ничего не происходит – экспорта российского зерна и удобрений – тогда, извините, нам придется посмотреть на это по-другому", – сказал в интервью Гатилов, добавив, что “это соглашение должно быть равноправным и честно выполняться всеми сторонами".
Российский дипломат также упомянул взрыв на Крымском мосту, назвав его примером "террористических актов".
Как сообщалось ранее, в июле этого года при посредничестве ООН и Турции было заключено соглашение, которое позволило начать экспорт зерна из украинских портов в Черном море, которые были заблокированы из-за российского вторжения.
Напомним, Украина ведет трудные переговоры, чтобы обеспечить продолжение экспорта зерна из ее портов после того, как действие "зернового соглашения" закончится в конце следующего месяца.
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