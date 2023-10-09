Россия ширит ложь об "украинском оружии" у боевиков ХАМАС – ГУР

Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины. Так, российское ГРУ передало ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах Евросоюза.

Об этом пишет пресс-служба ГУР МО Украины.

Разведка отметила, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя с украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.

"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в будто бы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в Западных СМИ. Провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", – предупреждает ГУР.



Напомним, по данным МИД, в секторе Газа могли погибнуть украинцы.

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