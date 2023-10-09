Россия ширит ложь об "украинском оружии" у боевиков ХАМАС – ГУР

Спецслужбы РФ проводят кампанию по дискредитации Украины на Ближнем Востоке.
Россия использует нападение террористов ХАМАС на Израиль для масштабной провокации против Украины. Так, российское ГРУ передало ХАМАС захваченное во время боевых действий в Украине трофейное оружие, изготовленное в США и государствах Евросоюза.
Об этом пишет пресс-служба ГУР МО Украины.
Разведка отметила, что для убедительности российские спецслужбы намерены использовать соответствующие комментарии предателя с украинской пограничной службы старшего лейтенанта Руслана Сырова, недавно сбежавшего в Москву.
"Следующим, по плану россиян, шагом должны стать фейковые обвинения украинских военных в будто бы продаже западного оружия для террористов на регулярной основе. В рамках кремлевской дезинформационной кампании эти фейки должны лечь в основу ряда "разоблачительных публикаций" и "расследований" в Западных СМИ. Провокация врага нацелена на дискредитацию Вооруженных сил Украины и полное прекращение военной помощи нашему государству со стороны западных партнеров", – предупреждает ГУР.
Напомним, по данным МИД, в секторе Газа могли погибнуть украинцы.
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