АЗС / © pixabay.com

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В октябре Россия импортировала морем рекордные 390 тысяч тонн бензина, чтобы перекрыть нехватку горючего из-за ударов украинских дронов по ее нефтеперерабатывающим заводам.

Об этом сообщает издание Financial Times со ссылкой на данные аналитической компании Kpler и отраслевых экспертов.

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Дефицит горючего и остановка НПЗ в России

По информации издания, пик топливного кризиса пришелся на лето 2026 года, когда из-за атак беспилотников остановились от 40% до 45% российских нефтеперерабатывающих мощностей. В большинстве регионов ввели нормирование горючего, а возле АЗС выстроились километровые очереди.

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По оценкам аналитика московской брокерской компании «Финам» Сергея Кауфмана, производство бензина в РФ остается на 13–18% ниже показателей начала 2026 года, а ограничения на продажу до сих пор действуют на заправках «Роснефти» (около 10% рынка).

Откуда РФ импортирует бензин из-за кризиса

Чтобы унять дефицит внутри страны, Москва запретила вывозить бензин за границу, позволила продавать топливо более низкого качества и начала массово скупать его у других государств.

Отмечается, что с июля Россия наладила закупки морем из Марокко, Турции, Египта и Индии. В частности, с завода Вадинар, перерабатывающего российскую нефть. Чтобы не рисковать танкерами под ударами дронов в Черном море, топливо везут в северные порты Балтийского и Белого морей.

Также горючее покупают у соседей. По данным центра Beroc, с июля РФ получила более 600 тысяч тонн бензина из Беларуси, из-за чего Минску пришлось перенаправить экспорт из других рынков и запустить свои заводы почти на полную мощность. Еще 8 тысяч тонн с лета поставил Казахстан, о чем сообщил министр энергетики этой страны Ерлан Аккенженов.

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Как атаки дронов меняют роль России на рынке нефтепродуктов

Ведущий аналитик Kpler Сумит Ритолия отмечает, что закупка горючего за рубежом перестает быть временной мерой и меняет роль России на мировом энергорынке.

«Россия постепенно меняет свое положение на мировом рынке нефтепродуктов, переходя из основного центра экспорта топлива на все более важный рынок импорта. Это поразительный поворот», — подчеркнул Смит Ритолия.

Эксперт добавил, что закупки за границей становятся постоянным способом перекрывать нехватку горючего в стране. Беспокойство подтверждает и реакция российских властей. На этой неделе вице-премьер-министр РФ Александр Новак призвал компании «приложить все усилия», чтобы обеспечить рынок бензином. Главными задачами он назвал «скорейшее восстановление нефтеперерабатывающих заводов» и продолжение импорта, чтобы «устранить местный дефицит».

Прогноз экспертов по поводу последствий новых ударов по российским НПЗ

Аналитики предупреждают, что дальнейшие удары Украины способны усугубить кризис, поскольку под прицелом находятся крупнейшие и технологически сложные НПЗ, производящие наибольшую долю бензина. По словам Сумита Ритолии, остановка переработки 1 миллиона баррелей нефти в сутки на таких заводах бьет по рынку гораздо сильнее, чем аналогичные потери на более простых предприятиях.

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Старший научный сотрудник Центра Карнеги Россия Евразия Сергей Вакуленко констатирует, что атаки уже создали для России «серьезные проблемы» и прогнозирует масштабные последствия в случае продолжения ударов.

«Если Украина сможет выдерживать удары такого же масштаба и с такой же интенсивностью каждые две-три недели в течение нескольких месяцев, это изменит способ функционирования российской экономики», — подытожил Сергей Вакуленко.

Топливный кризис в РФ — последние новости

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что в ночь на 17 ноября беспилотники атаковали Башкортостан. После серии взрывов на территории нефтехимического комплекса «Газпром нефтехим Салават» вспыхнул пожар.

Также в ночь на 17 ноября Силы обороны Украины нанесли удар по одному из крупнейших нефтеперерабатывающих и нефтехимических комплексов России — предприятию. «Газпром нефтехим Салават» в Республике Башкортостан.

Кстати, россияне скупают китайские электромобили, поскольку украинские атаки привели к дефициту топлива. Поскольку Украина все больше переносит войну на территорию России, последствия могут быть наиболее заметны на дорогах.

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