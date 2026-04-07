Россия "сливала" Ирану расположение военных баз США в 11 странах

Иран

Иран продолжает активное сотрудничество с Россией. Стало известно, что Россия поставляла Ирану спутниковые данные расположения военных баз США и критически важных мест на Ближнем Востоке.

Так, высшее военное и политическое руководство Ирана получало данные и снимки о критических объектах США, по меньшей мере, в 11 странах Ближнего Востока. Об этом сообщает Reuters.

По данным украинской разведки, российские спутники провели десятки подробных съемок военных объектов США на Ближнем Востоке. Это помогало Ирану наносить точные удары.

Кроме того, стало известно о сотрудничестве российских и иранских хакеров. В отчетах, с которыми ознакомились журналисты, пошагово описано, какую помощь оказала Россия Ирану с 28 февраля 2026 года, направленную против США и Израиля.

Российские спутники провели не менее 24 обследований территорий в 11 странах Ближнего Востока. Все это продолжалось в период с 21 по 31 марта. На снимках, кроме военных баз, были аэропорты и нефтяные месторождения.

После того как Россия предоставила данные, Иран нанес прицельные удары по объектам США. Западный военный источник также добавил, что была замечена чрезвычайная активность российских спутников в регионе.

По данным украинской разведки, россияне девять раз обследовали территорию Саудовской Аравии, пять раз военный городок имени короля Халида. Это, вероятнее всего, понадобилось для обнаружения систем ПВО THAAD.

Под спутниковый мониторинг также попали территории Турции, Иордании, Кувейта, Объединенных Арабских Эмиратов, Израиля, Катара, Бахрейна, Ирака.

В анализе отмечено, что российские спутники активно следят и за Ормузским проливом.

Сотрудничество России и Ирана

Россия и Иран имеют давние партнерские отношения. Иран продолжает поставлять РФ дроны Shahed и технологии, которые Россия затем использует для ударов по Украине.

В ответ РФ делится с Ираном разведданными, новыми технологиями и наработками в области беспилотников и ПВО.

После начала полномасштабной войны в Украине Россия и Иран перешли на новый уровень партнерства и заключили стратегический союз.