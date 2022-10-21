Россия сможет частично обойти ограничение цен на нефть: стала известна схема

РФ может получить доступ к необходимому количеству танкеров, чтобы отгружать большинство своей нефти вне новой установленной цены.

Россия сможет частично обойти установленные странами G7 ограничения на продажу российской нефти по принудительно низкой цене.

Об этом сообщает Reuters.

Так, РФ может получить доступ к необходимому количеству танкеров, чтобы отгружать большинство своей нефти вне новой установленной цены. Страна может в значительной степени обойти план с помощью своих кораблей и услуг.

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Представитель Минфина США заявил изданию о небезосновательности оценок того, что 80-90% российской нефти по-прежнему будут выходить за пределы механизма ограничения. Поэтому в результате может быть остановлено только от одного до двух миллионов баррелей в сутки экспорта российской нефти и нефтепродуктов, если страна откажется соблюдать ограничения.

В сентябре РФ экспортировала более семи миллионов баррелей в сутки. Поэтому страна может испытать финансовые и технические трудности, но и мир избавится от 1-2% ее глобального предложения.

По словам представителя Минфина, в США знают, что некоторые корабли меняют страну происхождения, а торговые предприятия перемещаются за пределы G7, чтобы уклониться от плана.

Чиновник оценивает, что Россия понесет затраты из-за необходимости осуществлять более длительные рейсы и будет переведена в категорию страхования и финансирования низкого качества. Это внушает США оптимизм. РФ будет вынуждена впоследствии продавать нефть в пределах ценового предела.

Теневой флот для российской нефти

"Теоретически существует достаточно большой теневой флот, чтобы продлить поставки российской нефти после 5 декабря", – сообщила руководитель отдела наливных грузов в гиганте торговли сырьевыми товарами Trafigura Андреа Оливи.

По ее словам, многие из этих теневых судов смогут застраховаться самостоятельно или смогут быть застрахованы российскими компаниями.

Банк JP Morgan считает влияние ценового потолка смягченным, ведь РФ почти полностью обходит запрет, используя китайские, индийские и собственные суда, средний возраст которых составляет почти 20 лет (это относительно много по стандартам судоходства). Поэтому в результате экспорт нефти из России в декабре может сократиться всего на 600 тыс. баррелей в сутки по сравнению с сентябрем.

Перемещаются не только корабли, но и службы, необходимые для их движения и движения нефтяных грузов, сообщил глава экономического отдела швейцарской компании по управлению активами Julius Baer Норберт Рукер.

"Нефтетрейдеры, торгующие российской нефтью, больше не находятся в Швейцарии, Женеве или Лондоне. Они перемещаются на Ближний Восток. Если вы посмотрите на азиатских покупателей нефти, кораблей, страховки, то, похоже, все это все чаще делается из Азии", – рассказал Рукер.

Напомним, в начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России. Санкционный пакет содержит запрет на импорт российской продукции на сумму в семь миллиардов евро и ограничение цен на нефть. По оценкам экспертов, ограничение цен на нефть должно существенно снизить способность РФ финансировать войну против Украины.

Отметим, согласно отчету Еврокомиссии, санкции "растопили" способность России финансировать войну, но Китай и Турция помогают ей обойти западные ограничения.

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