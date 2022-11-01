Россия снова делает еду оружием в войне, которую сама и начала — Госдеп США

В Госдепартаменте США заявили, что Россия снова делает еду оружием против украинцев и призвали РФ вернуться к выполнению соглашения.
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что заявления России о расторжении "зернового соглашения" оказывают "немедленный, вредный эффект на глобальную продовольственную безопасность".
Об этом сообщает " Голос Америки ".
"Россия снова делает еду оружием в войне, которую она сама начала. Самым эффективным способом обеспечения продовольственной безопасности было бы, если бы Россия вернулась к соглашению и прекратила войну против Украины", — сказал Нед Прайс.
По его словам, из-за неопределенности России вокруг черноморского зернового соглашения цены на продовольствие в мире снова начали расти. В результате США призывают Россию возобновить участие в зерновой инициативе.
"Мы призываем Россию уважать обязательства, которые она на себя взяла. … Не стоять на пути поставки очень необходимого зерна и других продуктов питания", — подчеркнул Прайс и добавил, что ни одна другая страна "не может заменить возможности Украины экспортировать зерно через Черное море".
"Любые действия России, направленные на препятствование критически важному экспорту зерна, по сути, будут свидетельствовать о том, что Кремлю безразлично, люди и семьи во всем мире платят больше за еду или голодают", — подчеркнул спикер Госдепа.
По его словам, Россия таким образом пытается выбить уступки в обмен на возвращение к зерновому соглашению, но это означает "коллективное наказание или коллективное вымогательство".
Напомним, Россия, вероятно, сорвала "зерновую инициативу", чтобы добавить в соглашение пункт об экспорте российских удобрений.
Следует отметить, что после заявления России о приостановлении участия в "зерновом соглашении" министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев, которого называют потенциальным преемником Путина, заявил, что Россия готова заменить украинское зерно на мировом рынке "собственным".
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